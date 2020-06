KO DR SRĐU NE ZNA OD RANIJE, TEŠKO DA ĆE SAZNATI KAKO IZGLEDA Masku neće skidati, evo zašto! A ovo je njegovo pravo lice

BEOGRAD - Za uglednog dečjeg doktora Srđu Jankovića mnogi su saznali tek kad se u Srbiji razbuktala epidemija korona virusa.

U jeku epidemije njegov radni dan trajao je i po 20 sati, a svojim stručnim objašnjenjima i ozbiljnim nastupom umirivao je Srbiju koja mu je bezrezervno verovala kao i roditelji koje je muka zbog bolesnog deteta dovela u Tiršovu gde radi kao imunolog.

Jednom prilikom je rekao da je uvek i najbolje iskreno reći deci kako stvari stoje jer ona osećaju neiskrenost. Tokom vanrednog stanja upućivao je roditelje šta da ne čine kako decu ne bi doveli u opasnost a u javnosti će ostati upamćen kao najdosledniji kad je reč o poštovanju mera zaštite od korona virusa.

Stoga mu se i danas, posle svega, mnogi čude jer dr Srđa masku još ne skida iako bi mnogi rekli da je sve prošlo!

Janković međutim objašnjava i zašto je još "maskiran".

- Potencijal za novo razbuktavanje epidemije koronavirusa postoji. Trenutno smo na „repu“ epidemije, što znači da postoje „džepovi“ u kojima se otkrivaju zaraženi, i to uglavnom bez simptoma. Ističe da je distanca i dalje najvažnija mera, te da cilj sada nije sprovoditi restriktivne, nego integrisati preventivne mere u svakodnevni život, a to se najbolje postiže smanjenjem kontakata na neophodni minimum.

Ko je dr Srđa? ođen je 1972. u Beogradu. Završio je Petu beogradsku i diplomirao na medicini. Doktorirao je 2016. godine. Vredan je i posvećen poslu, posebno svojim malim pacijentima. Oženjen je Ivanom, koja radi na radiju javnog servisa na kojem i sam ima svoju emisiju u kojoj su mu gosti naučnici iz različitih oblasti.

Imunolog, koji i dalje nosi masku, kaže da će nastaviti to da čini i onda kada simbolično bude ukinuta epidemija, i to u situacijama u kojima je nošenje maske svrsishodno. Respiratorne infekcije nisu bezazlene, nije ni grip, stoga nije na odmet da se štitimo. Nadam se da ćemo integrisati preventivne mere protiv kapljičnih infekcija, bez obzira na to kako će se završiti priča o Kovidu-19 – kaže Janković jutarnji program TV Pink.

Na pitanje može li se, onaj ko je preležao koronavirus, zaraziti ponovo, dr Janković odgovara potvrdno, ističući da su u praksi zabeleženi ovakvi slučajevi, ali bez potvrde da li je virus nestao iz organizma pa opet došao iz spoljašnje sredine, ili je samo zaostao u organizmu.

Ukoliko dosad niste videli dr Srđino lice bez maske, evo kako ugledni doktor izgleda!

foto: Printscreen Youtube

(Kurir.rs/TV Pink)

