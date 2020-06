O POLICIJSKOJ VEŽBI PIŠTOLJ-KATE PRIČA CELA SRBIJA Evo šta je to! Miks karatea i stavova za gađanje vatrenim oružjem!

Хвала што волите нашу најбољу и најлепшу отаџбину. Наставићемо улагање у опрему, оружје, у возила, али пре свега у људе, бригу о нашим полицајцима, који су служили отаџбини увек када је била најугроженија. Живела Србија! 🇷🇸🇷🇸🇷🇸

A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Jun 7, 2020 at 4:52am PDT