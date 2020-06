KORONA BUM U BG STUDENTSKIM DOMOVIMA! 20 studenata zaraženo, svi u izolaciji!

Koronavirus izolovan je kod 20 studeneta i njihovih kontakata, ali svi oni imaju, za sada, laku kliničku sliku.

Ovo za Kurir kaže dr Mila Paunić, epidemiolog u Studentskoj poliklinici, i dodaje da su sve te osobe stavljene u izolaciju.

- Situacija u ovom času nije alarmantna i držimo je pod kontrolom. Bilo je očekivano da se koronavirus pojavi među studentskom polulacijom. Oni su se vratili u studenske domove, intenzivno komuniciraju i druže se. Testirali smo sve one za koje smo posumnjali da imaju virus. Njihovu izolaciju rešili smo odmah uz veliku pomoć Studentskog centra, koji je odredio prostor za izolaciju - kaže za Kurir dr Paunić i dodaje da sve ustanove Studenstkog centra, a to su domovi kojih je četiri u Beogradu, sprovode rigorozne mere prevencije širenja koronavirusa. Ipak, to su mesta gde su ima puno osoba, a samim tim i puno međusobnih kontakata.

- Studentske sobe su male i uvek postoji opasnost prenošenja virusa, ali radimo sve na tome da se to ne desi - ističe naša sagovornica.

