VIRUS CIRKULIŠE U BEOGRADU, A ZA 15 OSOBA SE NE ZNA KAKO SU SE ZARAZILE: Kon otkrio kakvo je stanje s koronom u Srbiji

Epidemiolog Predrag Kon kaže da epidemiološka situacija nije jednaka na celoj teritoriji Srbije, da postoje područja u kojima je nesigurna kao što su Novi Pazar i Tutin gde se pojavilo novo žarište posle Bajrama.

Na drugim mestima je povoljnija situacija, ali ima lokalnih ekscesnih situacija sa pojavom većeg broja slučajeva, dodao je Predrag Kon.

Kao primer je naveo studentski dom gde su registrovani slučajevi koronavirusa.

"To nisu klasična žarišta, tu se radi o jednoj grupi koja je povezana i pojavljuju se još i pojedinačni slučajevi", naveo je Kon.

Istakao je da u Beogradu ima 15 pojedinačnih slučajeva za koje ne znaju kako su se zarazili.

"To ukazuje da je virus i dalje u cirkulaciji, ali to jesu sve pojedinačni slučajevi i mi ispitujemo dalje kontakte i eventualno otkrivamo neke grupe. To ne može da se zove žarište, jer je virus i dalje prisutan, ali ne možemo da kažemo da je potpuno povoljna situacija", objasnio je Kon.

Kako kaže, prelazimo iz nesigurne situacije koja je bila ne teritoriji cele zemlje u povoljnu, ali još uvek u celoj zemlji.

Ukazao je da ti pojedinačni slučajevi koji se pojavljuju u kolektivima uvek predstavljaju opasnost za pojavu novih žarišta, kao i da se zbog toga brzo reaguje, ispituju kontakti zaraženog, izoluju i čini se sve da do toga ne dođe.

"Period koji je pred nama je letnji period koji kao sezona nas štiti, dakle potencijal prenosa virusa se sigurno smanjuje zbog UV zračenja i temperatre i otvorenih prozora i svega onoga što razređuje i smanjuje mogućnost zaražavanja", naglasio je Kon.

Na pitanje da li oni koji su preležali koronavirus mogu ponovo da se zaraze ili ne, Kon kaže da ima pojedinačnih saznanja da je to moguće, ali je retko.

"Mi tako nešto ovde svakako nismo videli, ali sa druge strane opisuju se i ti slučajevi i moramo biti spremni za tako nešto, ali ne očekujeko da se ta bolest vrati u formi u kojoj je prvi put bila", rekao je Kon.

Napomenuo je da je novi talas epidemije sve izvesniji i da to postaje praktično vrlo moguće, jer se virus i dalje šiti na južnoj hemisferi i čak pokazuje visok potencijal prenosa.

"Verovatnoća da se vrati na jesen je velika", poručuje Kon.

Ponovio je preporuku struke da budemo odgovorni i nosimo maske. "To je nešto što je jako bitno, posebno za starije i za hronične bolesnike, sami treba da se štite u ovom nekom periodu. Za sve druge, pogotovu kada ulaze u javni prevoz i kada ulaze u zatvoreni prostor gde može biti neplaniranih kontakata takođe je preporuka da nose zaštitnu masku", zaključuje Kon.

