OPREZ! SVAKI PETI KRPELJ MOŽE DA VAS UBIJE: Visoke temperature i česte kiše pogoduju opasnim insektima

S lepim vremenom i ukidanjem vanrednog stanja u Srbiji veliki broj ljudi pohrlio je u prirodu, ali tu su ih sačekali krpelji, kojima visoke temperature i česte kiše veoma pogoduju.

Dr Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju kaže za Kurir da je ove godine procenat krpelja zaraženih bakterijom koja izaziva lajmsku bolest, smrtonosnu ako se ne leči, veći u odnosu na prošlu godinu i iznosi oko 20 odsto.

Prema njegovim rečima, taj procenat varira iz godine u godinu, kao i između lokacija na kojima je uzet uzorak. Na lokalitetima se zaraženost krpelja kreće između 10 i 50 odsto.

- U Beogradu ih najviše ima u šumama, koje su istovremeno i izletišta, kao što su Bojčinska i Lipovička šuma, Košutnjak, Banjička šuma, Avala, zatim na Adi Ciganliji i Adi Huji. U gradu se mogu naći na zapuštenim i neuređenim zelenim površinama, kojih ima na svim gradskim opštinama.

Produžena aktivnost

Na primer, preko puta tržnog centra „Ušće“ nalazi se manja neuređena zelena površna na kojoj svake godine ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju uzimaju uzorke krpelja - kaže Aleksić.

On ističe da su vremenski uslovi tokom aprila, maja i prve nedelje juna bili izuzetno povoljni za pojavu krpelja.

- Tokom vanrednog stanja izostalo je redovno košenje zelenih površina u gradu, a padavine krajem maja doprinele su povećanoj vlažnosti zemljišta i bujanju vegetacije, što je krpeljima omogućilo duži period aktivnosti tokom prolećne sezone - navodi Aleksić.

foto: Shutterstock

Dr Biserka Obradović, primarijus opšte prakse i specijalista opšte medicine, kaže da su krpelji najčešće zakačeni za visoku travu.

- Najviše ih ima na drveću i u travi i ljudi ih najčešće zakače baš u prirodi. Ako ne znate kako se vade, prepustite to lekarima. Krpelj se vadi pincetom i nikako ne sme da se premazuje. U tom slučaju će on „povratiti“ i može doći do komplikacija. Okreće se polako tri puta obrnuto od kazaljke na satu. Posle vađenja je bitno očistiti mesto uboda, a ako ima crvenila ili deo insekta ostane, obavezno se obratite lekaru - kaže dr Obradović.

Nema prevencije

Prema njenim rečima, prevencija gotovo da ne postoji, ali treba biti oprezan.

- Izbegavajte visoku travu. Najbitnije je da posle boravka napolju detaljno pregledate decu, a zatim sebe. Posebnu pažnju obratite na pregibe na rukama i nogama - dodaje dr Obradović.

ČINJENICE SIMPTOMI LAJMSKE BOLESTI foto: screenshot crvenilo

temperatura

vrtoglavica

nesvestica

otečeni zglobovi

nepravilnosti u radu srca

zamor, smetnje u pamćenju

utrnulost završetka udova, bolovi, slabost, grčevi u mišićima, ukočenost vrata KAKO SE ZAŠTITITI Zatvorena obuća, nogavice uvučene u čarape

Garderoba dugačkih rukava i dugih nogavica svetlijih boja, zbog lakšeg uočavanja

Izbegavati šetnju, posebno bosih nogu, kroz visoku travu, žbunje, neuređene zelene površine

Izbegavati ležanje na zemlji ili odlaganje garderobe na neuređenim zelenim površinama

Pokriti glavu šeširom, kačketom, maramom

Kurir.rs/ Milica Vujović Foto: Shutterstock

Kurir