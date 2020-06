STIGLE NOVE INFORMACIJE Evo šta se dešava sa čovekom kome je Centar za socijalni rad oduzeo tek usvojenu devojčicu (3)

isteraću ovo do kraja

Otac je napustio zgradu, ne želeći da komentariše šta je tamo saznao.

Podsetimo, beogradska porodica Savić ostala je pre dva dana bez usvojene devojčice (3) jer ju je od njih oduzeo Centar za socijalni rad iz Subotice, iako je taj par dobio sredinom prošlog meseca rešenje o usvajanju, a dete kod njih provelo prethodnih šest meseci.

Borisav je napisao na svom Tviter nalogu da će početi svoju priču od kraja:

- Danas sam Centru za socijalni rad grada Subotice, morao da vratim moju tek usvojenu ćerku zbog proceduralne greške koju su napravili radnici centra. Naime, u Zakonu o usvajanju stoji da maksimalna starosna granica između usvojitelja i usvojenika ne sme da pre|e 45 godina. Supruga se u tu granicu ne uklapa, dok su moje godine ok. Tumačenje centra je bilo da je to dovoljno i da ne mora da se ide na odobrenje ministra, koje se u tim slučajevima daje. Tako da je L u našu kuću došla u oktobru mesecu na period prilagođavanja - objavio je on i dodao da za tih šest meseci oni su uspeli da formiraju porodicu.

(Kurir.rs/R.B.)

