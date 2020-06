SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA PRVE PLATE OD DRŽAVE: Ovo su nove mere Vlade Srbije za ZAPOŠLJAVANJE!

Program Za zapošljavanje svršenog srednjoškolca iz budžeta ide 20.000 dinara, a za one koji su završili fakultet 24.000 dinara, za period od devet meseci, najavio ministar finansija

Država će za 10.000 mladih koji su završili srednju školu ili fakultet pokrivati jedan deo troškova plate, najavio je juče ministar finansija Siniša Mali predstavljajući program "Moja prva plata" kao deo novih mera podsticaja za zapošljavanje.

- Za one koji su završili srednju školu država će davati 20.000 dinara, a za one koji su završili fakultet 24.000 dinara, za period od devet meseci, dakle za prvi probni period, prvu godinu njihovog zaposlenja - precizirao je Mali i dodao da bi program trebalo da se realizuje već početkom avgusta, a da će za to iz budžeta biti izdvojeno dve milijarde dinara.

Nove mere za zapošljavanje bile su tema sastanka s privrednicima u Vladi Srbije kojem su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, kao i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, saopštilo je Ministarstvo finansija.

- Preko programa "Moja prva plata" država želi da motiviše mlade da što pre nađu posao, a da se sa druge strane olakša odluka poslodavaca da ih zaposle - rekao je Mali i ocenio da je reč o revolucionarnom programu, koji je direktno usmeren na pomoć mladima.

Ministar je istakao i da je u planu razvitak platforme za povezivanje kompanija i nezaposlenih i da će sva lica koja traže posao ili obuku proći kroz prijavu na portalu NSZ, gde će ostaviti sve relevantne podatke o svom obrazovanju, usavršavanju i radnom iskustvu i što će biti vidljivo kompanijama.

Mali je naveo i da će se nastaviti program obuke, odnosno dokvalifikacije za one koji žele da pronađu novi posao.

- Želimo da omogućimo dodatnu obuku, da mladi mogu da stvore nove veštine i znanja. Mi ćemo za tu svrhu izdvojiti 1,2 milijarde dinara za 10.000 ljudi, u formi vaučera. Ovaj program krenuće od 1. oktobra - istakao je ministar finansija i precizirao da će se obuke nezaposlenih vršiti ne samo u ustanovama čija je to primarna delatnost već i u preduzećima, koja bi ih nakon toga zaposlila.

- To su informacione tehnologije, grafički dizajn, digitalni marketing, za te oblasti omogućujemo nastavak dokvalifikacija svih onih koji žele da se specijalizuju u toj oblasti, jer tu posla ima. Takođe ćemo intenzivirati ulaganja u trening centre NZS, kao deo programa - zaključio je on.

Marko Čadež Privrednici prihvatili mere Predsednik PKS Marko Čadež rekao je da su privrednici odlično prihvatili nove mere i program "Moja prva plata". - Nemaju sve firme mogućnost da ulažu u obuku jer očekuju da će obrazovanje proizvesti potrebnu radnu snagu. To nije uvek slučaj, a najčešće se javlja problem jer mladi nemaju praksu, ne mogu da nađu zaposlenje, jer se traži iskustvo. To je ovim programom pokriveno - zaključio je on.

Činjenice Ovo su nove mere Program "Moja prva plata" - 10.000 mladih može da učestvuje u projektu - Devet meseci država plaća deo plate u iznosu od 20.000 dinara za srednjoškolce i 24.000 za studente - Početak programa se očekuje u avgustu - Dve milijarde dinara izdvojeno za program Obezbeđena obuka - Na obuku može ići 10.000 ljudi - Vrednost pojedinačne obuke je oko 1.000 evra - Za obuku obezbeđeno 10 miliona evra - Program počinje 1. oktobra - Organizacije koje vrše obuku, kao i nezaposleni, dobijaju vaučere Prekvalifikacija za IT - Izbor novih programa digitalnih veština (grafički dizajn, digitalni marketing,...) - Na konkursu će biti primljeno oko 1.000 kandidata - Početak programa planiran je za jesen - Za program iz budžeta izdvojeno 150 miliona dinara Ulaganje u trening centre - Rekonstrukcija regionalnih centara - Opremanje Naučno-tehnološkog parka u Kragujevcu - Budžet za program 25 miliona evra

