DA LI SE NAZIRE KRAJ AGONIJE BRAČNOG PARA? Devojčica se uskoro vraća roditeljima OTAC: Premijerka nas je razumela

Zaštitnik građana Zoran Pašalić razgovarao je sa Borisavom S, ocem devojčice koju su radnici Centra za socijalni rad iz Subotice oduzeli 8. juna, iako je postojalo pravosnažno rešenje o usvojenju, i naveo za Kurir da će izveštaj o tome biti gotov, najkasnije, do utorka.

foto: Fonet

- Razgovarao sam prekjuče sa tom porodicom. Prethodno smo pokrenuli postupak nadzora nad radom Centra za socijalni rad u Subotici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i Ministartva za rad. Naš izveštaj biće poznat najranije u ponedeljak popodne, najkasnije u utorak - rekao je Pašalić za Kurir. Premijerka je pitala o svemu U međuvremenu, toj porodici iz Beograda javila se premijerka Srbije Ana Brnabić i razgovarala sa ocem deteta: - Javila nam se premijerka Ana Brnabić i pitala nas o svemu što nam se desilo prethodnih dana - kaže za Kurir Borisav S, otac devojčice, koja je pre pet dana, posle osam meseci u novoj porodici, vraćena prethodnim hraniteljima.

Prema njegovim rečima, premijerka je pitala o čemu se konkretno radi u njihovom slučaju, a on joj je objasnio šta se dešavalo od samog početka.

- Pažljivo je saslušala, a onda rekla da će sačekati izveštaj zaštitnika gradana Zorana Pašalića. Kazala nam je da za sve moguće kasnije informacije možemo da joj se obratimo ako nam budu trebale. Takođe, navela je da ona ne može lično da pomogne, jer nema ingerencije za to, ali sam imao utisak da je bila puna empatije. Razumela je problem - opisao je Savić taj važan razgovor.

foto: Tamara Trajković

Kako on dodaje, ta porodica još neće preduzimati pravne radnje protiv nadležnih zato što su prekjuče bili na sastanku u Ministarstvu za rad, potom kod zaštitnika građana, dok se u međuvremenu javila i premijerka Srbije. Očekujemo povoljan ishod - Na sastanku kod Zaštitnika građana bili smo sa našim pravnim zastupnikom i izložili čitav problem od početka do momenta kada su ljudi iz Centra za socijalni rad došli po dete. Onda je naš pravni zastupnik uzeo reč i rekao ko je sve prekršio pravnu proceduru do momenta dolaska ljudi iz centra za socijalni rad sa rešenjem o oduzimanju deteta. Zaštitnik građana nam je naveo da će sačiniti izveštaj, koji će dostaviti premijerki Ani Brnabić i resornom Ministrstvu.

Očekujemo najpovoljniji mogući ishod - kazao je Borisav i dodao da on i supruga trenutno pokušavaju malo da se odmore od svega što ih je snašlo. Na pitanje Kurira da li je iko od nadležnih pominjao kada bi mogla da se završi čitava ta drama, Borisav kaže da ministar Zoran Đorđević nije pominjao nikakvu vremensku odrednicu za koliko bi njihov slučaj mogao da bude rešen, ali:

foto: TV Prva printscreen

- Samo smo od zaštitnika građana dobili uverevanja da će se po ovom predmetu postupati najhitnije moguće. Ne znamo šta to zanči. Sa naše tačke gledišta, najhitniji su sati. Ipak, očekujem, da će se sve rešiti naredne nedelje, jer nam teče zakonski rok o preduzimanju pravnih radnji i žalbe na rešenje o oduzimanju deteta. Ako vidimo da se ne rešava, onda ćemo razmotriti naša prava na tužbu i žalbu - objasnio je on.

Podsetimo, Borisav (48) i njegova supruga Biljana (52) smatraju da je čitav problem nastao zbog proceduralne greške, koju su napravili radnici subotičkog Centra i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, jer su od početka znali da supruga ima više godina od dozvoljene granice između usvojitelja i usvojenika, a to je 45 godina, a ipak su dozvolili usvojenje deteta. Oni su, čak, dobili rešenje o usvojenju polovinom maja, da bi 8. juna došli radnici iz Centra za socijalni rad sa rešenjem o oduzimanju deteta. Ministar Zoran Đorđević smenio je direktorku Centra za socijalni rad u Subotici Miroslavu Bogavac.

Ohrabrujuće Devojčica se igra sa drugom decom Kako Borisav kaže za Kurir, on i supruga već su se čuli sa ljudima iz hraniteljske porodice, gde je devojčica smeštena. - Rekli su nam da je dete dobro, da se igra sa decom, koju je znala odranije. S te strane smo malo mirniji. Sve vreme se pitamo kakve će cela ova situacija ostaviti posledice na dete. Ako nam se ona vrati, a to je jedino moguće rešenje, pretpostavljam da ćemo morati opet iz početka da krenemo sa adaptacijom. Deca u tom periodu života su veoma osetljiva - naveo je on.

Kurir.rs/Radmila Briza

Kurir