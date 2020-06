SUTRA POČINJE PETROVSKI POST: Danas valja da se dobro omrsite, običaji nalažu! Od sutra OVE 3 STVARI nikako se ne jedu

BEOGRAD - Za SPC i vernike sutra počinje Petrovski post, koji traje do Petrovdana 12. jula.

Naime, posle tzv. Trapave nedelje ili Duhovske nedelje počinje post koji traje sve do Petrovdana, praznika Svetih apostola Petra i Pavla koji se obeležava 12. jula

Petrovski ili Petrovdanski post jedan je od četiri velika posta vernika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iako ne tako strog kao božićni, tokom posta Svetih Apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja.

U toku ovog posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi. Utorak i četvrtak se poste na ulju, dok su subota i nedelja na ribi.

Početak Petrovskog posta je pokretan, jer zavisi od Vaskrsa, a završetak je nepokretan. Tako Apostolski post najkraće može da traje jednu sedmicu i jedan dan, a najduže šest sedmica.

Svrha posta ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i uzdržavanjem od loših misli, reči i dela i uz obaveznu molitvu, po uzoru na Spasitelja koji je postio u pustinji i čiji su primer potom sledili Bogorodica i apostoli.

Kada jedanput u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekuvanu, suvu to je post uz suhojedenje. Kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi to je post na vodi.Kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Tada možemo koristiti vino i ribu to je post na ulju i vinu.Kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana to post na ribi.

foto: Youtube Printscreen

Ovaj post ustanovljen je na osnovu uspomene na Apostole koji su posle Silaska Svetoga Duha, a pre odlaska na propoved Sv. Jevanđelja, postili. Dan uoči Petrovdana se takođe strogo posti, osim ako padne u subotu ili nedelju, kada je dozvoljena upotreba ulja. Ukoliko Petrovdan padne u sredu ili petak, toga dana ne mrsimo već jedemo ribu, vino i ulje.

(Kurir.rs/Wikipedia)

Kurir