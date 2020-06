MINISTAR VULIN OTVORIO DVA NOVA POGONA U KRUŠEVAČKOM TRAJALU: Samo stabilna država može ekonomski da se razvija

Ministar odbrane Aleksandar Vulin danas je u kruševačkoj "Trajal korporaciji" otvorio nove pogone, za proizvodnju raketne gorivne trake i asembliranje neelektričnih detonatora.

foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Tom prilikom on je istakao da politička stabilnost za koju se izborio predsednik Aleksandar Vučić daje svoje rezultate upravo u ekonomiji, i "zato imamo nova ulaganja i otvaraju se novi pogoni i fabrike, kao i nova radna mesta".

- Izborena politička stabilnost pokazuje da samo stabilna država može ekonomski da se razvija. "Trajal" je veoma važno preduzeće za čitavu Odbrambenu industriju Srbije i naravno veoma važno za Ministarstvo odbrane, čija se strateška orijentacija nije promenila od vremena Bratislava Gašića. Radimo isto ono što je i on radio, i trudimo se da pomognemo Кorporaciji "Trajal" da se razvije, napreduje i da zapošljava, ali i da se tehnološki razvija, kako bi mogla da zadovoljava potrebe Vojske Srbije - istakao je ministar Vulin i dodao da će Ministarstvo odbrane uvek na prvom mestu kupovati ono što proizvedu domaće fabrike.

foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

On je potvrdio i da će Ministarstvo pomagati "koliko god može" u znanju i u transferu tehnologije, kako bi naša preduzeća i odbrambena industrija bili u stanju da samostalno proizvode i snabdevaju Vojsku Srbije.

- Posao "Trajala" i svake kompanije koja se bavi sistemima koji mogu da posluži kao naoružanje jeste, naravno, da obezbedi ekonomsku održivost, da zaposle što više ljudi i stvori uslove za što veće zarade, ali postoji još jedan razlog njihovog postojanja, a to je da opremaju i naoružavaju Vojsku Srbije - istakao je ministar odbrane i dodao da kada to rade, one pomažu održavanju bezbednosti čitave naše zemlje i snabdevaju vojsku po cenama koje bi na svetskom tržištu bile daleko više.

- Zato, kada vidite koliko se naša vojska oprema, modernizuje, ona to radi sa daleko manje novca nego što bi bio slučaj da nema "Trajal" i Odbrambenu industriju Srbije - istakao je ministar odbrane, koji je iskoristio priliku da čestita direktoru Milošu Neneziću na dugogodišnjoj posvećenosti i velikim uspesima, "jer je od preduzeća koje je bilo prežaljeno, postalo kolektiv za ugled i ponos, koje ostvaruje profit, ulaže i investira".

Ministar odbrane zahvalio je i svim zaposlenima u "Trajalu" na strpljenju i vrednom radu i što Vojska Srbije može da bude sigurna jer ima "Trajal", "koji će joj pomoći i u najsloženijem tehnološkim procesima" .

foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Generalni direktor korporacije "Trajal" Miloš Nenezić istakao je da su dva novootvorena pogona veoma bitna za tu fabriku, jer time "Trajal" postaje jedina firma u Evropi koja ima kompletnu lepezu industrijskih eksploziva, neophodnih za nadzemnu i podzemnu eksploataciju.

- Što se tiče drugog proizvodnog pogona, gorivih traka, to je definitivno znak da je kompanija ušla duboko u vojna eksplozivna sredstva, jer je reč o strateškom proizvodu, sa kojim će Srbija biti jača, a Odbrambena industrija Srbije dobiti čvrst oslonac u jednom domaćem proizvođaču, što će "Trajalu" omogućiti da se dalje razvija i napreduje - istakao je direktor kruševačkog giganta, koji je zahvalio radnicima na predanom radu, kao i predsedniku Aleksandru Vučiću "koji je dao veliku podršku kompaniji i verovao u nju", Vladi Republike Srbije i ministru Vulinu "zbog velikog doprinosa kompaniji" i Vojsci Republike Srbije zbog višedecenijske uspešne saradnje.

foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Gradonačelnica Кruševca Jasmina Palurović izrazila je zadovoljstvo zbog otvaranja novih pogona i novih radnih mesta, čime grad Кruševac, kako je istakla, potvrđuje da je dobro poslovno okruženje.

- U gradu se puno radi, a otvaranje novih pogona je zalog za budućnost i poruka da oni koji žele da pronađu sebe, imaju gde to da urade i da nastave da rade i žive u našem gradu.

foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Na kraju današnje posete, direktor "Trajala" Miloš Nenezić, u ime svih zaposlenih, uručio je ministru Vulinu Plaketu, najviše priznanje te koorporacije. Sastanku, koji je ministar odbrane održao sa generalnim direktorom "Trajala", prisustvovao je i načelnik Uprave za odbrambene tehnologije general-major Mladen Vuruna.

(Kurir.rs/Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije)

Kurir