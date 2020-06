OGORČENI SVEŠTENICI SPC ZA KURIR NAKON PRITVORA: Bruka! Nas hapse zbog litija, a u diskotekama im i po 500 ljudi!

Sveštenici SPC Željko Ćalić i Mirčeta Šljivančanin, koji su u nedelju pritvoreni zbog litija, a nakon toga prenoćili u pritvorskoj jedinici, za Kurir kažu da ih režim neće zaustaviti u odbrani svetinja i najavljuju nove litije za nedelju! I

stiču da ne mogu i ne žele da spreče narod da dolazi na molebane, uredno prijavljene policiji, te da sveštenstvo nije dužno da prebrojava okupljene i vraća ih kući zbog ograničenja od 200 ljudi zbog pandemije koronavirusa. Ćalić ističe da se u primorskim diskotekama okuplja po 500 ljudi bez ikakve sankcije, što je pokazatelj besmislenosti mera režima.

Besmisleno

- Imali smo proslavu praznika nezavisnosti i ta mera je prekršena, pa im to nije bio problem. Diskoteke po primorju imaju po 500 ljudi u zatvorenom prostoru, sve to može, a litije ne mogu. To se kosi sa zdravim razumom - naveo je on. Dodaje da na litije ljudi dolaze sami i da se i u crkvu ne poziva.

- Nije to politički miting, niti vršimo pritisak na ljude, u tome je veličina ovih skupova. Očekivali su da ćemo vršiti selekciju, razvrstavati ljude. Mi to nismo hteli, pozvali smo narod da poštuje propise. Ne znamo šta znači taj magični broj 200, što nije 150, 300? - upitao je sveštenik. Kaže da ga je poziv da se javi inspektoru sačekao odmah nakon litije.

- Odlučili su da će me zadržati u stanici tokom noći, sutradan sam bio u tužilaštvu. Tamo sam ponovio istu izjavu i tužilac je odredio zadržavanje od 72 časa. Podneli smo žalbu i sudija je na osnovu te žalbe odlučio da me pre vremena puste iz pritvora.

Otac Šljivančanin kaže da je prošao istu proceduru u pritvoru kao njegov kolega, te da je primetio da je policajcima „muka od njihovog posla“.

Pokazali ljudskost

- Mogla se videti muka na njihovom licu zbog pritvaranja sveštenika. Pokazali su ljudskost u mogućnosti koje su im dozvoljene - naveo je sveštenik i dodao da je mitropolit Amfilohije najavio nastavak litija ove nedelje. Inače, direktor Uprave policije Veselin Veljović upozorio je da će biti procesuirani svi koji prekrše meru okupljanja do 200 lica.

