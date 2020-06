ŠTA BISTE POKLONILI ONIMA KOJE NAJVIŠE VOLITE? NARAVNO - SIGURNOST! EVO KAKO TO MOŽETE URADITI!

Kada pomislimo na one koje najviše volimo, sve što želimo jeste da uvek budu dobro, da su sigurni i zaštićeni. Bez obzira na to da li su u pitanju oni koji su nam najznačajniji – deca, naša ili nama bliskih ljudi, roditelji, bračni partneri... Ali, i mi sami. Kada razmišljamo o tome šta želimo sebi i svojim bližnjima, sigurnost je uvek visoko na listi želja i prioriteta.

Na mnoge faktore u životu nije baš uvek moguće uticati, pa se stvari često dešavaju i mimo naše volje. Kako bismo stali na put eventualnim neplaniranim događajima i kako bismo minimalizovali njihov uticaj, važno je samo da na vreme i kontinuirano mislimo o budućnosti. Svaki cilj može biti dostižan ukoliko mudro raspolažemo novcem i pobrinemo se da sačuvamo, pa i uvećamo, njegovu vrednost.

Investiranje predstavlja dobar način da se višak novca pametno iskoristi, ali ukoliko niste dobro potkovani znanjem, iskustvom i talentom kada je u pitanju prepoznavanje dobrih prilika za ulaganje, finansijski stručnjaci se slažu da je štednja daleko sigurnija i pouzdanija opcija.

Štednja nam može pomoći da za sebe i svoju porodicu kreiramo sigurnost. Ukoliko se usvoji kao navika i stil života, štednja omogućava da prevaziđemo prepreke i izdatke usled neplaniranih okolnosti. Štednja nam omogućava i da usmerimo sredstva ka nekom važnom budućem cilju kao što je kupovina nekretnine, pokretanje sopstvenog posla ili školovanje dece na najboljim fakultetima.

Kada pomislimo na štednju, oročavanje sredstava u banci predstavlja logičan izbor. Druga mogućnost je čuvanje novca u „slamarici“ koje, iako popularno među našim bakama i dekama, danas ima daleko primamljiviju alternativu. Štedeći u banci, znate da će vaša sredstva biti na bezbednom. Ne morate da brinete oko neželjenih scenarija, koji možda nisu svakodnevni, ali se dešavaju. Čuvanjem novca u banci, čuvate ga i od samih sebe, jer ukoliko vam nije nadohvat ruke, eliminišete mogućnost da ga trošite na stvari koje nisu prioritet. Ukoliko vam je novac na lako dostupnom mestu u kući, velika je verovatnoća da ćete često trošiti određene svote na iracionalne i nepromišljene kupovine, stvari koje iznenada poželite, a uopšte vam nisu potrebne i slično, i sve pod izgovorom: „Nema veze, uzeću sada malo, ali ću to brzo nadomestiti“. I na kraju, kada vam novac stoji u kući, on gubi svoju vrednost. Ako ga, umesto toga, oročite u banci, on će svoju vrednost kroz kamatu dodatno uvećavati.

Direktna Banka je poznata po tome da neguje koncept aktivne štednje tokom cele godine, uz veoma atraktivne kamatne stope. U prilog tome govore i nove kamate za Standardnu štednju u evrima, kod koje je na primer nominalna kamatna stopa za oročenja na 12 meseci čak 1,20 odsto, dok je efektivna kamata 1,02 odsto.

Kada donesete odluku o štednji koja će, sasvim izvesno, pozitivno uticati i na sve ostale životne segmente, sledeći korak je da između različitih modela izaberete onaj koji je skrojen po vašoj meri, u skladu sa vašim ciljevima i ritmom života. U Direktnoj Banci možete da birate između Standardne, Stepenaste i Fleksi štednje, koje odgovaraju na specifične potrebe korisnika uz jednako atraktivne kamate i uslove.

Ukoliko se odlučite za Standardnu štednju, možete da birate između valuta i različitih perioda oročenja, do maksimalnih 36 meseci za depozite u dinarima i evrima, uz isplatu kamate po dospeću štednog uloga.

Fleksi štednja vam, uz konkurentne kamate, pruža i mogućnost podizanja do 50 odsto uloga, odjednom ili iz više puta u bilo kom trenutku, bez prekida oročenja. Na taj način, bićete u prilici da brzo i lako dođete do potrebne sume novca u slučaju nepredviđenih izdataka –popravki na kolima, u kući i slično.

Stepenasta štednja, u dinarima i evrima, ima definisane rokove oročenja i progresivan rast kamate. Ovaj vid štednje u Direktnoj Banci karakteriše kamata koja raste iz meseca u mesec kod dinarskih uloga, dok kod oročenja u evrima kamata raste pet puta na svaka tri meseca.

U zavisnosti od toga koji su vaši ciljevi, u kojoj valuti biste oročili novac, na koji rok i slično, možete da izaberete model koji vam najviše odgovara. Zato što razumeju vaše potrebe i nastojanja, punu podršku i stručan savet možete da dobijete u bilo kojoj od 47 ekspozitura Direktne Banke širom zemlje, dok sve informacije o štednji možete pronaći na njihovom internet portalu.

Poklonite sebi i svojim najmilijima neprocenjiv poklon – sigurnu budućnost!

