SVAKO PORODILIŠTE U SRBIJI IMA POSEBAN DEO ZA KOVID TRUDNICE Stefoski: Imamo dovoljan broj testova i zaštitne opreme

Svako porodilište u Srbiji sada ima poseban, izolovani deo gde se trudnice koje su zaražene virusom korona mogu javiti na pregled, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefoski.

On je podsetio da je do pre desetak dana KBC "Dragiša Mišović" bio opredeljen za kovid porodilište, te da su se do tada sve trudice javljale u toj ustanovi.

"Sada u svakom porodilištu u Srbiji postoji izolacioni deo gde se svaka trudnica može javiti, biće adekvatno primljena, biće joj pružena adekvatna usluga i biće zbrinuta po svim procedurama", rekao je Stefoski.

Upitan da li u Srbiji trenutno ima dovoljan broj testova i zaštitne opreme, Stefoski je rekao da u našoj zemlji postoji dovoljan broj i brzih i PCR testova, kao i zaštine opreme koju u kovid ambulantama konstantno koriste timovi koji uzimaju uzorke, medicinske sestre i lekari.

Na pitanje zašto je ukinut broj telefona namenjen za informacije o virusu korona, Stefoski je objasnio da od sada svaki dom zdravlja u Srbiji ima svoj broj telefona namenjen za pacijente koji sumnjaju da su zaraženi novim virusom, na koji mogu da dobiju savet ili zakažu pregled.

"Građani i sada mogu da dobiju informacije na brojevima u svakom domu zdravlja koji je ta ustanova opredelilia. Smatramo da bi na taj način dobijanje informacija bilo dostupnije i brže", naveo je Stefoski.

Govoreći o epidemiji virusa korona u Srbiji, Stefoski kaže da je situacija dobra i da najveći broj zaraženih pacijenata nema simptome ili ima neznatne simptome kao što su gubitak čula mira i ukusa.

Stefoski je napomenuo i da je najbitnije da u zatvorenim prostorijima i dalje nosimo zaštitne maske i držimo propisanu fizičku distancu.

