GRCI UBLAŽILI MERE NA AERODROMIMA ZA SRBE: Ukida se karantin od 24 sata, testiranje nasumično, ali ima jedno ograničenje

Grci više neće testirati sve srpske putnike koji u Grčku stižu avionom, a ukinuli su za sve srpske državljane i obavezan karantin od 24 sata, kaže Dušan Spasojević, ambasador Srbije u Grčkoj.

"To će važiti od prvog narednog leta. Primenjivaće se iste one mere koje se odnose i na kopnenu granicu između Bugarske i Grčke kada je reč o srpskim državljanima. Znači, neće biti svi testirani već će ih testirati nasumično, slučajnim uzorkom. S tim što će oni koji budu testirani a imaju prijavljen boravak do dobijanja rezultata biti u 24-časovnoj izolaciji na toj adresi, a ukoliko nemaju mesto boravka, idu u karantin u hotel pri aerodromu. Inače, kada govorimo o aerodromima, reč je o atinskom aerodromu jer trenutno nema letova na relaciji Beograd-Solun", pojašnjava Spasojević.

Kako navodi, u odluci grčke vlade, objavljene u tamošnjem službenom glasniku, jasno stoji da se državljanima Srbije odobrava ulazak u Grčku "na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom", što uključuje i avionski prevoz, kao i propise u vezi sa testiranjem, prema kojima bi naši državljani trebalo da budu podvrgnuti nasumičnom testiranju.

"O tome je obavešten direktor Direktorata za civilnu avijaciju Jorgos Dricakos. Nakon razgovora dobili smo uverenja da će u najkraćem roku biti izdat nov propis da za srpske turiste na aerodromu u Atini važi propis kao i na graničnim prelazima na bugarsko-grčkoj granici. O svemu smo obavestili i "Er Srbiju", koja jedina ima letove iz Beograda za Atinu", dodaje Spasojević.

Srpski ambasador navodi da su sve mere koje su na snazi u Grčkoj donete do 1. jula.

"Sledeći korak je popuštanje mera koje uključuje proširivanje spiska za ulazak državljana eventualno još nekih drugih zemalja. Naravno, to će zavisiti i od epidemiološke situacije", dodaje on.

Govoreći o merama koje su na snazi u Grčkoj, Spasojević ističe da svi oni koji se bave uslužnim delatnostima, posebno oni koji rade u ugostiteljskim objektima, u obavezi su da nose maske i rukavice

"Do 1. jula moguće je sleteti samo na međunarodne aerodrome u Atini i Solunu, ali od 1. jula za međunarodni saobraćaj otvaraju se i aerodromi na ostrvima koji su sada zatvoreni", navodi Spasojević.

