PLJUSKOVI NE PRESTAJU! DANAS JAKE PADAVINE I GRMLJAVINA: Najviša temperatura do 23 stepena! Od SREDE obrt

Republički hidrometeorološki zavod ponovio je upozorenje da će danas i sutra iznad većeg dela Srbije lokalno biti velika količina padavina, 40 i više litara po kvadratnom metru za 24 časa.

U Srbiji će biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 16, najviša dnevna od 20 do 23 C.

foto: Printscreen/RHMZS

U Beogradu pretežno oblačno i sveže sa kišom, u pojedinim delovima grada sa pljuskovima i grmljavinom uz obilnije padavine.

Vetar slab i umeren, severni i severoistocni. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 22 C.

Izgledi vremena u Srbiji u narednih sedam dana - do 29. juna:

U utorak pretežno oblačno i sveže mestimično sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Posle podne u severnim, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se slabljenje i prestanak padavina. Od srede pretežno sunčano i toplije, u pojedinim danima uglavnom u planinskim predelima moguća pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavina.

