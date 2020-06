FINANSIJSKI DIREKTOR NIS-A: “Prethodne krize su nas naučile da ne gubimo iz vida dalji razvoj kompanije”

Osvrćući se na globalnu pandemiju, praćenu krizom koja je pogodila naftni sektor, Anton Čerepanov, finansijski direktor NIS-a, analizirao je trenutne okolnosti, kao i korake koje najveća srpska naftna kompanija preduzima kako bi prebrodila nepovoljan poslovni period.

“Nije tajna da su finansijska disciplina i očuvanje likvidnosti naši prioriteti u ovom trenutku. Uštede u svim oblastima koje nisu ključne za biznis i jačanje efikasnosti poslovanja biće naš dugotrajni fokus”, piše Čerepanov u svom autorskom tekstu za Biznis Magazin.

On dalje pojašnjava da je nastavak ulaganja u razvoj kompanije ipak ključ, kako za prevazilaženje trenutnih poteškoća, tako i za povećanje njene vrednosti u budućnosti: “Međutim, prethodne krize su nas naučile da ne smemo da gubimo iz vida dalji razvoj kompanije. Zato ćemo nastaviti sa ulaganjima u naše ključne projekte koji će nam doneti najviše benefita u budućnosti. Jedino na ovaj način iz sadašnjih okolnosti možemo izaći onako kako se to od NIS-a i očekuje. Da bude snažna kompanija koja značajno doprinosi budžetu Srbije i koja svojim investicijama pokreće domaću privredu. Da očuva socijalnu stabilnost zaposlenih i stvara nove vrednosti za svoje akcionare. I na kraju, ali ne i najmanje važno, da i dalje bude pouzdani partner za razvoj zajednice u kojoj posluje. Sve što smo do sada preduzeli čini me uverenim da će NIS uspešno prebroditi i ovu oluju.”

Finansijski direktor NIS-a ističe važnost činjenice da je NIS u krizu ušao sa odličnim rezultatima i operativnim pokazateljima, što aktuelnu situaciju u mnogome olakšava. On se osvrće I na važnost ljudi koji čine srce kompanije I sa optizmimom gleda na predstojeći period: “Imamo tim od preko 11.000 motivisanih profesionalaca čija su stručnost i posvećenost došli do punog izražaja tokom nesvakidašnjeg rada u uslovima borbe protiv COVID-19 i tržišne volatilnosti. Zahvaljujući tome veoma brzo smo se adaptirali na nove uslove i organizovali rad na daljinu za zaposlene u administraciji, uz digitalizaciju velikog broja procesa koji su se prethodno realizovali u papirnoj formi. Sve to omogućilo nam je da prvi talas krize amortizujemo oslanjajući se na sopstvene snage i sa mnogo više optimizma gledamo na nastavak godine.”

