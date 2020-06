OVO SU NOVE MERE U SRBIJI: Bez maski zabranjeno u autobus, obavezan razmak metar i po

Zaštitne maske obavezne su u gradskom i međugradskom prevozu, a putnicima koji ih ne nose neće biti dopušten ulaz u autobuse, jedna je od mera koju je doneo krizni štab Vlade Srbije na jučerašnjoj sednici, o čemu je Kurir već pisao.

Dve nove kovid bolnice

Istovremeno, maske će biti neophodne u zatvorenim javnim ustanovama, poštama, bankama, prodavnicama, tržnim centrima... Prema informacijama koje dolaze iz kriznog štaba, zaštitne maske ne moraju biti one hirurške, kupljene u apoteci, već građani mogu koristiti i pamučne za višekratnu upotrebu.

Uz to, potvrđeno je pisanje Kurira da su KBC Bežanisjka kosa u Beogradu i Klinika za plućne bolesti u Nišu postale kovid bolnice.

Reporter Kurira juče je bio ispred Bežanijske kose, gde smo se uverili da su svi pacijenti koji su juče došli u tu zdravstvenu ustanovu na zakazane preglede bili vraćeni.

Da je epidemiološka situacija takva da zahteva odgovorno ponašanje, govori podatak da su zabranjene posete bolnicama, dok se na otvorenom prostoru preporučuje minimalni razmak od metar i po između dve osobe.

U prilog tome govori i najnoviji presek novoinficiranih ljudi, koji je skočio na više od sto, dok je jedna osoba umrla. Istovremeno, kako kaže imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković, naši stručnjaci ne očekuju znatno pogoršanje situacije.

Oslabila epidemija

- Tako će biti ako se građani striktno budu pridržavali svih preporučenih mera - rekao je on.

Janković kaže da u ovom času ne može da tvrdi da je virus oslabio, već da je oslabila epidemija.

- Među zaraženima je veliki broj onih s blažom kliničkom slikom ili bez ikakvih simptoma. U cilju sprečavanja prenošenja virusa do daljeg su zabranjene posete bolnicama - objasnio je on novinarima posle sednice kriznog štaba, dok je nešto ranije juče istakao da to što se održava broj novoobolelih iz dana u dan pokazuje da je koronavirus i dalje tu i da bi trebalo malo stegnuti obruč oko njega.

Korona u vrtićima Mališan iz Beograda pozitivan Virus je prodro i u jaslice, među najmlađe, u Kragujevcu i Beogradu. Prema objavljenim podacima, dvogodišnje dete iz vrtića „Skadarlija“ PU „Dečji dani“ u Beogradu zaraženo je koronavirusom, ali je bez simptoma, dok je jedna medicinska sestra vaspitač iz jaslica „Crvenkapa“ PU „Nada Naumović“ u Kragujevcu takođe inficirana, što je potvrdila za Kurir zamenica direktora te ustanove Ivana Vukić. - Tačno je da je naša zaposlena medicinska sestra vaspitač pozitivna na koronavirus, a u pitanju su jaslice „Crvenkapa“, u kojoj su deca uzrasta od šest meseci do tri godine. Kada smo obavešteni da su njeni rezultati pozitivni, obavestili smo Institut za javno zdravlje i postupili po uputstvima epidemiološke službe - kaže ona.

Presek Skok zaraženih U protekla 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 6.025 osoba, a registrovane su 102 novozaražene osobe, dok je jedan pacijent preminuo. Ukupan broj registrovanih slučajeva je 13.092, broj umrlih 263, a na respiratoru je 19 obolelih.

Radmila Briza

Kurir