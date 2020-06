IMUNOLOG SRĐA JANKOVIĆ UPOZORAVA: Virus i dalje ima potencijal širenja, ako rizik bude veći, moguće strože mere

BEOGRAD - Imunolog Srđa Janković kaže da virus korona i dalje ima potencijal širenja, da je Krizni štab zbog toga reagovao te da će maske biti obavezne u javnom prevozu, a preporuka je da se nose u zatvorenom prostoru - banke, pošte, prodavnice.

On je rekao da se može sprečiti širenje ukoliko se svi budu pridržavali preporuka koje su i do sada bile na snazi, ali su sada pojačane.

"Svi bi trebalo da nose masku. Maska ne štiti stopostotno, ali ukoliko je svi nosimo epidemija se usporava za 40 odsto. To su pokazali poslednji objavljeni radovi", rekao je Janković za TV Pink.

Ističe da je važna fizička distanca na otvorenom prostoru.

Ilustracija foto: Shutterstock, Ana Paunković, Zorana Jevtić, Tamara Trajković, Covid19.rs

Dodaje da je povećan broj zaraženih opomena za sve nas da moramo da pazimo, da zaštitimo sebe i druge, jer je virus među nama.

"Potencijal širenja postoji, zbog toga stežemo protivepidemijski obruč. Broj novozaraženih raste i to želimo da sasečemo u korenu", naveo je on.

Upitan da li se može desiti da se ponovo uvede vanredno stanje i policijski čas, Janković je rekao da se ta opcija ne razmatra u ovom trenutku.

"Ukoliko rizik postane veći može i to da se desi i da se takve mere uvode, ali u ovom trenutku one nisu u razmatranju", naglasio je on.

Govoreći o proslavi mature, Janković je rekao da u ovom trenutku nisu zabranjena takva okupljanja, ali da distanca mora da se poštuje.

"Znamo da su na maturama emocije uzavrele, kao na derbiju, i da je teško održati distancu. Međutim, to je surovost koju moramo da progutamo", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir