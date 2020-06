KON: Tekst o većem broju umrlih od virusa korona liči na teoriju zavere! To treba da objašnjava onaj ko je to izneo

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je tekst koji su neki mediji objavili o većem broju umrlih od virusa korona liči na teoriju zavere.

On je istakao da je to "nešto što treba da objašnjava onaj ko je to iznneo".

Kon je rekao da "kada se javnost tako tako uznemiri - da je neko laže, gubi se dalje svaki smisao razgovora. Ja stojim iza onoga što sam ja govorio i zvaničnih podataka, svaki lekar pojedinačno stoji iza svoje prijave"

"Prijava zaraznih bolesti je po zakonu obaveza, prijavljuje svaki lekar kome se desi smrt kad je na radnom mestu, to znači da neko ko to govori, bukvalno napada sve lekare koji su to pisali. Prijava zaraznih bolesti je po zakonu obavezna, to su zvanični podaci", rekao je Kon,a prenose srpski mediji.

Govoreći o trenutnoj situaciji, Kon je rekao da se oseća mirno mada, kako je rekao, zabrinutost postoji, jer raste broj obolelih, podsećajući na dva žarišta - Novi Pazar zbog proslava, kao i Beograd- domovi gde su studenti.

"Mi moramo da živimo s ovim virusom, mi čekamo vakcinu. Mora jednom da se preseče i objasni, zaražavanje biramo da li će biti tokom leta ili tokom zime. Nije se očekivalo, ovaj virus nas neprekidno iznenađuje, prvi put imamo ovako nešto da se u ovom delu godine pojavljuje u takvom intenzitetu. To nikad nije bilo, prema tome, veliko je pitanje šta nas očekuje u jesen i zimu, sada treba krajnje energično da se zaustavi prenošenje", naveo je Kon.

