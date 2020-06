SVE DO DETALJA O TESTU NA KORONU: Evo gde i kako u Srbiji možete da proverite da li ste zaraženi

Zato ne čudi što se veliki broj građana samoinicijativno javlja u kovid ambulatne da uradi PCR test, koji košta 6.000 dinara.

Prema izjavama stručnjaka, sada je znatno više asimptomatskih pacijenata, to jest onih koji nemaju nikakve ili samo blage simptome. Ukoliko neko sumnja da je zaražen, jedini način da sazna da li je oboleo ili nije, jeste da uradi test.

Evo kakva je procedura...

PRVA OPCIJA:

Ako se u Beogradu, jeste Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Ipak, ako je suditi po obaveštenju koje su ostavili na svom sajtu, to u ovom trenutku nije moguće zato što su termini za jun popunjeni.

Kako se navodi na sajtu ove ustanove, zakazivanje za jul će se obavljati od 29. juna i to putem mejla info@zdravlje.org.rs u kojem treba ostiti svoj broj telefona kako bi vas kontaktirali oko preciziranja termina.

Pre nego što dobijete termin i zaputite se u Institut, treba da uplatite 6.000 dinara na poseban žiro račun, a kako izgleda uplatnica za građane Srbije, ali i one koji dolaze iz inostranstva možete videti na slikama ispod.

DRUGA OPCIJA:

Druga opcija je brža u ovom trenutku - a to su domovi zdravlja, kako u Beogradu tako i širom Srbije. Svaki od njih vrši PCR testiranje na korona virus na lični zahtev. Gužve su i tamo, a da biste ih predupredili neophodno je da pozovete 011/3620-000 ako se testirate u Beogradu.

Produženo je radno vreme kovid ambulanti u svim domovima zdravlja i ambilante će radnim danima raditi od 7 do 20 sati, a vikendom od 8 do 18 časova. Dve u Beogradu rade i celu noć. One se nalaze u Cara Dušana 176 (Zemun) i Ulici Čarli Čaplina 18 (Palilula).

Inače, u Domu zdravlja Palilula za sada se zakazuje testiranje za dva dana od poziva, a slično je u domovima zdravlja Vračar i Voždovac – i tu se od dana zakazivanja do termina za testiranje čeka po dva-tri dana.

Gotovo u svim domovima zdravlja postoje kovid ambulante koje primaju ljude na testiranje, a ceo spisak sa brojevima telefona možete videti OVDE.

Lična odgovornost je najvažnija, budi odgovoran prema sebi i drugima! Više o tome kliknite OVDE.

AKO IMATE SIMPTOME...

Građani koji imaju simptome respiratornih infekcija ili simptome oboljevanja od korona virusa - povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, treba da se najpre jave u posebnu ambulantu (kovid ambulanta) matičnog doma zdravlja.

U tim ambulantama će, kako kažu u Ministarstvu zdravlja, svakome sa navedenim simptomima biti urađena dijagnostika, odnosno rentgenski pregled pluća, krvna slika, izmerena temperatura, urađen brzi test.

"Tek nakon toga, i uz konsultaciju sa lekarima iz doma zdravlja, građani treba da se jave u trijažnu službu Кlinike za infektivne i tropske bolesti КCS ili КBC 'Bežanijska kosa', gde će lekari navedenih zdravstvenih ustanova odrediti dalji način lečenja", navode u Ministarstvu zdravlja.

Napominju da nijedan ovakav pacijent ne treba i nije neophodno da prvo pozove telefonom dom zdravlja, već se odmah javlja lekarima u posebnim ambulantama, gde mu se obavlja pregled.

Prethodnih dana zabeležen je povećan broj građana koji su direktno dolazili u prijemnu ambulantu Klinike za infektivne i tropske bolesti, i to bez ikakvih simptoma ili sa simptomima drugih oboljenja, koja se lako i efikasno dijagnostikuju i leče u domovima zdravlja, navode.

"Važno je da svi kovid suspektni građani, u cilju brže i efikasne trijaže, poštuju ovu proceduru i prvi pregled obave su svom domu zdravlja, u kovid ambulanti", poručuju iz resornog Ministarstva.

U Ministarstvu nagalašaju da nikako ne treba ići u Infektivnu kliniku KCS, gde se ovih dana stvaraju velike gužve, već da svi prvo treba da se upute ka kovid ambulatni u svom matičnom domu zdravlja.

