PREDIVAN DAN PRED NAMA: U Srbiji prave letnje temperature, ponegde mogući pljuskovi

U Srbiji će do 5.jula biti biti pretežno sunčano.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne prvo na zapadu i jugu Srbije, a kasnije prema večeri ponegde i u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

U ponedeljak vrlo toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 35 C, a zatim od 3 do 5 stepeni svežije, naročito u utorak.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, u noći od ponedeljka ka utorku biće uslova za poneki pljusak i grmljavinu u severnim krajevima, a u sredu ponegde i u brdsko-planinskim predelima, ali kao retka pojava.

Učestalija pojava pljuskova i grmljavina moguća je od 2. do 4. jula, (od četvrtka do subote naredne sedmice), uz manji pad dnevne temperature.

Kurir