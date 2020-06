UPISNI ROK OD 29. DO 5. JULA: U ponedeljak počinje trka za indekse na fakultetima, OBAVEZNE MASKE I DRŽANJE DISTANCE

Prijemni ispiti na većini fakulteta na univerzitetima širom Srbije počinju danas i završavaju se 5. jula, a izvesno je da će se ove godine odvijati drugačije nego ikada: pod maskama i sa većom distancom između budućih brucoša.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović navela je da će jedan od prioriteta tokom održavanja prijemnih ispita svakako biti očuvanje zdravlja sadašnjih i budućih studenata i zaposlenih na fakultetima.

Interesovanje Izveštaj univerzitetske komisije za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija pokazao je da najveće interesovanje studenata na Beogradskom univerzitetu vlada za 10 studijskih smerova: psihologija, integrisane studije stomatologije, informatika, informacioni sistemi i tehnologije, menadžment i organizacija, medicina, logopedija, softversko inženjerstvo, farmacija i fizičko vaspitanje.

Cene školarine se na univerzitetu u Beogradu kreću od 50.000 do 243.500 dinara, dok je najjeftiniji Tehnički fakultet u Boru, gde godina košta 50.000 dinara. Zatim slede Rudarskog-geološki i Fizički fakultet sa školarinama od 57.000, odnosno 60.000 dinara. Najskuplji nije više tradicionalno Arhitektonski fakultet, sa svojom školarinom od čak 240.000 dinara, već ga je nadmašio ETF sa studijskim programom softversko inženjerstvo i cenom od 243.500 dinara.

Rang-lista Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok održano je od 24. do 28. juna, a liste prijavljenih po fakultetima istaknute su juče. Samo polaganje prijemnog ispita održaće se od danas do 5. jula, dok će rezultati biti objavljeni najkasnije do 6. jula u 16 časova na preliminarnoj rang-listi. Primedbe na preliminarnu rang-listu kandidati će moći da prilože 36 sati od objavljivanja, a Komisija za upis doneće rešenje po žalbi najkasnije do 9. jula.

Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu najkasnije 10. jula do 10 časova, a dekanov odgovor će morati da bude dostavljen u roku od 24 sata od prijema žalbe. Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta planirano je do 13. jula, a upis od 13. do 17. jula. Najkasnije 18. jula fakulteti će morati da dostave izveštaj o upisanim studentima i slobodnim mestima za drugi upisni rok.

Drugi rok: Nova šansa 4. i 5. septembra Prijava za drugi upisni rok na fakultetima u Srbiji planirana je za 2. i 3. septembar, a polaganje prijemnih ispita 4. i 5. septembra. Rezultati moraju biti objavljeni najkasnije 6. septembra, a upis kandidata mora biti završen 15. septembra.

Fakultet/Budžet/Samofinansiranje/Školarina Arhitektonski 300 ESPB 40 24 240.000 Arhitektonski 180 ESPB 160 80 240.000 Građevinski 280 120 100.000 ETF 420 180 108.000 - 243.500 FON 385 435 138.000 - 156.000 Mašinski 540 120 72.000 - 180.000 Ekonomski 240 ESPB 610 290 92.022 Pravni 600 800 99.000 Filozofski 638 59 118.548 Filološki 815 598 119.000 FPN 150 350 100.000-110.000 Medicinski 460 40 121.600 Veterinarski 150 6 120.000 Farmaceutski 250 74 145.000 Stomatološki 194 24 180.000 Matematički 325 105 135.000 - 141.000 Geografski 140 170 86.000 Saobraćajni 300 50 108.000 Poljoprivredni 650 245 90.000

(Kurir.rs/Jelena Pronić)

