OVO JE ZORAN, NEMAČKA GA SLAVI KAO HEROJA: Sprečio otmicu devojčice u parku! Bez razmišljanja potrčao i zaustavio ga!

BEOGRAD/BERLIN - Ovo je Zoran Z, vlasnik kioska u berlinskom parku kojeg Nemačka slavi kao heroja.

Da nije bilo i njega i njegove hrabrosti ko zna šta bi bilo sa devojčicom koju je nepoznati muškarac pokušao da otme iz parka. Kad je majka sa detetom iz parka pošla kući, nepoznati stariji muškarac je iskoristio trenutak nepažnje i dete poveo sa sobom.

Sve se to dogodilo 18. juna predveče na igralištu u jednom berlinskom parku, prepunom roditelja i dece. Očevidac svega što se desilo - mlada majka (27) sa ćerkicom (2), na izlasku iz parka videla je kako devojčicu u tamnoplavoj haljinici odvodi visoki stariji muškarac dok njena majka razgovara s nekim poznanicima. Otmičar je iskoristio trenutak majčine nepažnje...

- Unutrašnji glas mi je govorio da tu nešto nije u redu. Onda se sve brzo odigralo: uhvatio je devojčicu za ruku i krenuo, a dete ga je jednostavno pratilo. Bilo mi je jasno da moram nešto da preduzmem - rekla je mlada majka očevidac opisavši otmičara kao visokog muškarca srednjih godina neuredne kose i brade.

Sve se odigralo u nekoliko sekundi! Kad je videla da on odvodi dete, mlada majka očevidac otrčala je do kioska koji drži Zoran Z. (44) i pozvala ga u pomoć. Zoran, kako i sam kaže, nije razmišljao ni trena. Odmah je pojurio za muškarcem koji je devojčicu podigao na krkače. Zoran je istovremeno snimao i njega i dete upitavši ga da li je siguran da je to njegova devojčica i zašto je uzeo tuđe dete iz parka.

Na kraju je uspeo da ubedi muškarca da spusti dete i vrati ga majci.

- Bio sam ovde, došao sam biciklom - izjavio je Zoran za tiražni nemački Bild. Došla je ta žena, vikala je: „Zorane, Zorane, mislim da je onaj čovek oteo dete. Pomozi!“ Potrčao sam, zaustavio sam ga i pitao da je to njegovo dete. Odmah je rekao da nije. Pristao je da se vratimo. I sve se dobro završilo. Veoma sam ponosan, zahvaljujem Bogu što sam u pravo vreme bio na pravom mestu – izjavio je Zoran za Bild i Bild njuz.

Kako se u međuvremenu saznalo, reč je o muškarcu sa psihičkim problemima koji na sreću nije pedofil.

