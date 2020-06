DOKTOR STEVANOVIĆ O NAGLOM ŠIRENJU VIRUSA: Čim se malo opustimo, koroni dajemo dovoljno prostora

BEOGRAD - Direktor Infektivne klinike Goran Stevanović izjavio je danas da je broj obolelih od virusa korona porastao zbog nepoštovanje preporuka epidemiologa u vezi s nošenjem zaštitnih maski i držanja distance i navodi da brojke govore u prilog visoke aktivnosti virusa, pre svega u velikim gradovim i Beogradu koji ima najveći broj novoobolelih.

foto: Screenshot RTS

On je na RTS rekao da je reč o takozvanom drugom vrhu u okviru prvog talasa epidemije, gde je očekivan porast broja obolelih.

"Ovo je nešto što ćemo očekivati da vidimo i toku narednih nekoliko dana. Kad god prođe vikend, zbog tehničkih stvari vezano sa slanje uzoraka, za organizaciju samog rada u laboratorijama koje rade potvrdu, ponedeljkom uvek imamo nešto veći broj obolelih", rekao je Stevanović Na pitanje kada se može očekivati pad broja novoobolelih, on je rekao da je to vrlo teško prognozirati, ali i naveo da je realno da se u periodu od deset dana do dve nedelje može očekivati pad broja obolelih, ako se svi budu pridržavali preporučenih mera distance i nošenja maski.

Kako je rekao, do porasta broja novoobolelih uvek dovodi povećana komunikacija ljudi i prestanak držanja distance.

Prethodnih dana smo videli, kaže Stevanović, da se značajno smanjuje korišćenje zaštitnih sredstava, pre svega maski, da se ponovo organizuju događaji, okupljanja manjeg ili većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima bez poštovanja preporučenih mera, pre svega nošenja maski.

"To je jedan od razloga zašto je došlo do povećanja. Drugi razlog jeste sama priroda virusa i povećanje broja obolelih sa svakim povećanjem komunikacije između zemalja i unutar samih zemalja. Čim se malo opustimo, damo dovoljno prostora virusu da on počne da radi svoj posao na našu štetu", kaže Stevanović.

Ilustracija foto: Shutterstock

Upitan o navodima da je znatno više i obolelih i preminulih od virusa korona od zvaničnog broja, Stevanović je rekao da su od početka podaci sa sajta Kovid-19 tačni, da se oni ažuriraju jednom dnevnom, ali i da u odnosu na apsolutno precizne i idealno tačne podatke uvek postoji mogućnost minimalnog oscilovanja zbog unosa samih podataka.

"U suštini, ti podaci su tačni. Mi smo i u obavezi ne samo da informišemo našu javnost, ali smo u obavezi da informišemo i Svetsku zdravstvenu organizaciju, da delimo podatke, kao što i mi dobijamo od svih ostalih zemalja iz okružnje, a i sveta o kretanju bolesti, jer ovo je globalni problem", napominje Stevanović.

Upitan o broju pregledanih i primljenih pacijenata na Infektivnu kliniku, Stevanović je rekao da je danas nešto malo manji broj pacijeneta, ali ne zato što se broj smanjio, nego zato što su već od vikenda deo posla preuzele i kovid ambulante, odnosno nastavile da rade intenzivno.

"Kada se pogleda ukupan broj pregleda sumnjivijh na Kovid -19 u Beogradu, praktično je cifra ista zadnjih nekoliko dana i ona je prilično visoka, odnosno značajno je viša u odnosu na prethodnih nedelju ili dve. Kada se sabere rad svih ambulanti, to je između 300 i 350 pacijenata", rekao je Stevanović..

Ilustracija foto: EPA/ANTONIO BAT

Struktura pacijenata se, kaže, promenila ka mlađoj populaciji između 20 i 30 godina koja i dalje ima blage kliničke simptome, ali ima i pacijenata uzrasta od 50 do 55 godina koji imaju ozbilje kliničke simptome, uključujući masivne pneumonije, i zahtevaju bolničko lečenje.

"Značajno je drugačija uzrasna grupa u odnosu na onaj prvi šiljak epidemije koji smo imali u martu ili aprilu. Od samog početka kliničari i infektolozi koji se bave lečenjem su govorili da mlađe osobe imaju manju šansu da razviju komplikacije nego hronični bolesnici i starije osobe, ali apsolutno mlađe osobe imaju takođe šansu da razviju tešku kliničku sliku", rekao je Stevanović.

Najavio je da se od sutra KBC "Dragiša Mišović" uključuje sa punim kapacitetom u okviru kovid sistema, takođe se povećavaju kapaciteti KBC "Zvezdara" i "Zemun" koji su već u tom sistemu, a cilj je da se pripreme i obezbede adekvatni kapaciteti za prihvat svih obolelih koji bi imali potrebu za lečenjem, ali isto tako i da se sačuva sistem lečenja bolesnika koji nemaju Kovid-19, a koji imaju druge potrebe za zdravstvenom negom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir