PAPRENO: Priprema za letovanje za četvoročlanu porodicu i do 20.000 dinara!

Neophodne sitnice koje se obnavljaju svake godine u okviru priprema za odlazak na plažu, bilo na moru, jezeru ili reci, iziskuju najmanje 6.000 dinara po osobi, pa do vrtoglavih 20.000 za četvoročlanu porodicu sa decom.

A kada se na to doda cena smeštaja i hrane, porodično letovanje košta između 600 i 1.200 evra za deset dana.

Sezona kupanja konačno je počela, mnogobrojni građani pohrlili su na bazene i domaća kupališta, a ima i onih hrabrijih koji su se odlučili za opuštanje u inostranstvu. Svakako, gde god da provodite odmor, potrebno je obezbediti letnje potrepštine, čije cene nimalo nisu naivne.

foto: Milica Vujovic

Reporteri Kurira obišli su najfrekventnije trgovačke radnje i utvrdili da samo ženski kupaći kostim košta između 700 i paprenih 4.000 dinara, japanke iznose od 500 do 1.000, dok za prostirke, suncobran, naočare za sunce i torbe za plažu treba pripremiti od 3.000 dinara u jeftinijoj varijanti, pa do 8.000 u skupljoj. Nezaobilazni su i modni detalji poput šešira i kačketa, koji se mogu pazariti za 500 i 1.000 dinara, kao i torbe, haljine i sandale za plažu, koje prodavci nude u proseku za 500, odnosno 2.000 dinara.

foto: Milica Vujovic

Nešto jeftinije se može proći ukoliko pazarite u kineskim radnjama, gde je za kupovinu kupaćeg kostima, papuča, torbe i peškira dovoljno pripremiti oko 3.000. Oni sa dubljim džepom za ovaj luksuz mogu izdvojiti i mnogo više.

foto: Milica Vujovic

Takođe, tokom celog leta, a naročito na moru, neophodno je da kožu štitimo kremama i gelovima koji ublažavaju negativan uticaj UV zraka, a u zavisnosti od brenda, faktora zaštite i veličine pakovanja, kao i da li je u pitanju mleko ili ulje za sunčanje, u prodavnicama se ovi preparati prodaju od 400 do 2.000 dinara. Dečje kreme sa jačom zaštitom obično su skuplje za 300 do 400 dinara.

foto: Shutterstock

Muškarci u kupovini za odmor mogu proći nešto povoljnije, jer se cene kupaćih kostima za jači pol u beogradskim radnjama kreću od 450 do 2.000 dinara. Papuče, peškir, naočare za sunce i kačket mogu pazariti za nešto više od 2.000, čime je njihova priprema manje-više završena.

foto: Shutterstock

Ukoliko putujete sa decom, računajte na to da ćete za opremu i zaštitu za plivanje, kao i za zanimaciju u pesku dati od 1.500 do 3.000 dinara, kao i da za hranu i osveženje tokom puta treba obezbediti rashladnu ili frižider torbu, čije se cene kreću od 700 do 2.000. Nikako ne bi trebalo da na put krećete bez sredstava protiv komaraca, a ova odbrana od letnjih napasti košta od 300 do 1.000 dinara.

Troškovima nikad kraja Predmet/Cena Ženski kupaći 700-4.000 Muški kupaći 450-2.000 Dečiji kupaći 600-2.000 Prostirke i peškiri za plažu 450-2.000 Suncobran 1.500-2.000 Držač za suncobran 120-200 Japanke 500-1.200 Sandale 1.000-4.000 Haljine za plažu 1.000-3.000 Šešir 1.000-3.000 Torba za plažu 350-2.000 Naočare za sunce 600-3.000 Kačket 500-2.000 Majice 500-1.500 Šorts 500-2.000 Dušek na naduvavanje 350-2.000 Guma za plivanje 250-600 Mišići 130-300 Lopta za vodu (šlauf) 110-250 Bazen za bebe 350-500 Naočare za plivanje 300-800 Kreme za sunčanje 400-2.000 Rashladna torba 700-900 Frižider torba 1.000-1.500 Sredstva protiv komaraca 300-1.000

Činjenice Za prvu pomoć 2.000 dinara Sadržaj putne apoteke - lek za snižavanje povišene temperature i ublažavanje bolova - protiv alergija i opekotina - protiv dijareje i stomačnih tegoba - protiv dehidratacije - septolete za grlo - kapi za nos i oči - pribor za previjanje rana - antibiotici (u dogovoru s lekarom)

Kurir.rs/Milica Vujović

Foto: Shutterstock

Kurir