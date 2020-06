GRCI OTKRILI ODAKLE JE UGOSTITELJ KOJI JE REKAO "SRBI, NAPUSTITE MOJ LOKAL": Ovo mu nije prvi put, evo KO NAS MRZI!

Status razočarane srpske turistkinje u kojem je opisala neprijatno iskustvo s plaže u Grčkoj izazvao je burne reakcije na društvenoj mreži Fejsbuk.

Podsetimo, status je objavljen u Fejsbuk grupi Live from Greece, gde se dele informacije o letovanju u Grčkoj. Julijana je sa maloletnom ćerkom boravila u jendom grčkom letovalištu, kada ih je nakon šest dana dolaženja na plažu u okviru koje se nalazi i njegov bar, neimenovani Grk oterao jer "mrzi Srbe".

Njeno neprijatno iskustvo pročitali su i mnogobrojni Grci, koji su osudili ponašanje svog kolege.

Julijana je u neverici zbog tako ružnog gesta u gostoljubivoj i prijateljskoj zemlji a na Fejsbuku je napisala sledeće:

foto: Facebook, Shutterstock

- Ovo sam morala podeliti u grupu jer smo danas moja ćerka i ja doživele uvredu a i razočarenje od strane grčkog konobara na plaži. Na slici se vidi gde smo svaki dan od 21.06 boravili na plaži na slici stoji naziv bara a i Grk koji nas je danas posle 6 dana boravka na njihovoj plaži bukvalno oterao. Smestile smo se na ležaljke oko 8 po grčkom vremenu i krenule da se kupamo, pojavio se konobar i ladno nam rekao da idemo dalje odatle jel ne može više da nas gleda. Pitala sam ga zašto da idemo, zašto nas tera? Njegov odgovor je bio da mrzi Srbe. Jako me je to pogodilo. Iskreno krenule su mi suze i nisam htela da odem. Ovo mi je 16 put da letujem u Grčkoj i nikad ovako nešto nisam doživela. Jako sam razočarana - napisala je julijana.

U početku se sumnjalo da vlasnik bara nije grčke nacionalnosti, ali se ispostavilo da ipak jeste, kao i da mu ovo nije prvi put da je neljubazan prema turistima. Naime, administratori grupe su se obratili zvaničnicima Halkidikija, a jedan od njih je uputio i nezvanični odgovor, koji je ova grupa prenela.

foto: Printscreen Facebook/Live from Greece

- Decenijama Srbi i Grci u harmoniji provode leta na Halkidikiju. Posebno su na Kasandri mnogi od njih postali prijatelji sa lokalnim stanovništvom i zajedno se raduju svakog leta moru, gostoprimstvu i dobroj hrani. U toku zime mnogi stanovnici Halkidikija putuju u Beograd i Srbiju, posebno u vreme Sajma Turizma, gde se susreću sa svojim letnjim prijateljima i ostaju po koji dan duže uživajući u uzvraćenom gostoprimstvu. Vatrogasna Služba Kasandre svake godine organizuje fudbalski turnir na kom se u prijateljskom duhu takmiče Srbi i Grci i često nakon toga zajedno posećuju Svetu Goru i srpski manastir. Mnoge devojke iz Srbije su zasnovale porodice sa momcima sa Halkidikija. Osim toga svakodnevno pratimo i u grupi Live from Greece da mnogi od vas objavljuju slike i informacije o Halkidikiju. Sve to nam je dokaz bratske veze koju nikakvo nesrećno i nespretno pojedinačno ponašanje ne može ugasiti", napisao je jedan od zvaničnika u privatnoj prepisci sa administratorima.

foto: Printscreen Facebook/Live from Greece

Oni su dalje naveli da ne mogu da objave njegovo ime, jer su razgovarali nezvanično.

- Ime ne možemo da objavimo jer nismo poslali nikakav zvaničan dopis, ali smo dobili obaveštenje da svako ko želi može to učiniti ili u Poligirosu u Upravi Periferije ili u Opštinama svake pojedinačne regije Halkidikija. Takođe, savet je da svaku nepravilnost ili problem koji imate prijavite odmah Turističkoj Policiji Halkidikija, a mi potvrđujemo da su revnosni i da brzo dolaze po pozivu. Kako je i dragi član grupe i prijatelj našeg naroda Evangelos Psarros već rekao u nekoliko objava i komentara, u Grčkoj ne postoje privatne plaže i ovaj slučaj je trebalo prijaviti što policiji, to i zdravstvenoj organizaciji za nepoštovanje propisa i protokola oko nošenja maski i ostale opreme, što se jasno vidi na slici da je prekršeno. Mi bismo samo dodali da nam je ime čoveka sa slike poznato, jeste vlasnik i nije stranac. U svakom žitu postoje kukolji. Naše je da probamo da ih odstranimo, a u ovom slučaju je to jednostavno zaobilaženje njegovog lokala u Kalitei. Šta god da je bio povod za ovakvo ponašanje, jedan profesionalac ne sme i ne može tako da se ponaša ni prema kome, pogotovo ne kad to ima širi uticaj na javno mnjenje kao što se ovde pokazalo - stoji na kraju objave u grupi Live from Greece.

(Kurir.rs)

Kurir