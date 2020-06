EPIDEMIOLOZI UPOZORAVAJU: Prete nam NOVE MERE, evo gde će biti uvedena VANREDNA SITUACIJA!

Tiodrović je naveo da se uvođenje vanredne situacije zbog pogoršanja epidemiološke situacije u narednim danima može očekivati u Užicu i u još nekim gradovima u Šumadiji.

"Moram da objasnim da vanredna situacija nije isto što i vanredno stanje, nema zatvaranja, nema policijskog časa, jer nema opravdanja da se tako nešto uvede", rekao je Tiodorović za TV Pink.

Međutim, dodaje, zbog trenutne epidemiološke situacije moguće je da mere koje propiše Vlada Srbije uključe i ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Tiodrović ističe da će se u narednih pet do sedam dana nadgledati da li trenutne mere daju rezultate i dodaje da ako sve bude u redu, da za nove mere neće biti potrebe.

Za sada je vanredna situacija proglašena u Novom Pazaru, Tutinu, Kragujevcu i Vranju, a taj grad je, kaže Tiodorović, danas posetio i naveo da je epidemiološka situacija u Vranju "nepovoljna", ali pod kontrolom.

Govoreći o starosnoj strukturi zaraženih u Vranju, Tiodorović je naveo da uglavnom oboljevaju mladi i izneo podatak da je čak 75 odsto pacijenata starosti od 25 do 64 godine. To pokazuje, dodaje on, da je virus oduvek bio tu, da su i mladi osetljivi i podložni infekciji i dodaje da se priča o "slabljenju virusa" pokazala kao netačna.

"To se vidi po bolesnicima i po težim kliničkim slikama... S druge strane, ako se donete mere sprovode, naročito nošenje maski, mi tu situaciju možemo staviti pod kontorolom", zaključio je Tiodorović.

