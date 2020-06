KOVID 19 NAPADA NAJSLABIJU TAČKU U TELU MLADIH PACIJENATA! Podmukli virus može da ubije ako se ne otkrije na vreme!

U Srbiji već danima raste broj obolelih od korone, a među njima je sada najviše mladih između 20 i 50 godina, od kojih neki imaju i težu kliničku sliku. Stručnjaci objašnjavaju da i mladi mogu imati neku hroničnu bolest ili narušen rad nekog organa, za šta pre nisu ni znali, a da ovaj virus nalazi slabu tačku kako bi zatim oslabio ceo organizam.

Samo u Beogradu je trenutno više od 210 studenta pozitivno na koronavirus, a imunolog Srđa Janković objašnjava da povećanje broja mlađih pacijenata odslikava i mehanizam zaražavanja.

Komplikacije

- Rizik od komplikacija kod mladih je manji nego kod starijeg stanovništva, ali svako može da ima Ahilovu petu, a da to i ne zna. Mladi nisu najrizičnija grupa, ali u svakoj grupi ima osoba koje su osetljive, a da to ne i znaju - rekao je dr Janković i dodao da dokle god je koronavirus prisutan u populaciji, ima dovoljan potencijal da naudi građanima.

Infektolog i dugogodišnji direktor Infektivne klinike u Beogradu prof. dr Dragan Delić objašnjava za Kurir da pretpostavlja da sada više obolevaju mlađi, jer se oni više kreću, a samim tim su više na izvoru zaraze.

- Starija populacija je svakako odgovornija i više se čuva, dok se mladi više kreću, od utakmica do klubova, i samim tim imaju više šansi da obole. Povodom toga da sada dolaze i mladi s teškom kliničkom slikom, mislim da je to igra statistike. Ako ima više mladih pacijenata, ima više šansi da neko od njih razvije i težu sliku ili da ima neku slabost za koju nije ni znao. To nije dokaz i ne postoji nijedna međunarodna studija koja bi potvrdila da se virus promenio, postao virulentniji ili počeo više da napada mlade - kaže dr Delić za Kurir.

foto: Shutterstock

Starosna struktura

Dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, koji je sada kovid bolnica, kaže da je starosna struktura njihovih pacijenata trenutno 52,3 godine:

- Ovaj virus napada pre svega respiratorni sistem, a radi se o tome da kod onih koji imaju hronična oboljenja dovodi do pada imuniteta i pogoršanja tog hroničnog oboljenja. Trenutno imamo oko 300 pacijenata, oni koji imaju zapaljenje pluća se leče kiseonično, ali uglavnom su u stabilnom stanju. Kod nas dolaze građani uglavnom sa simptomima kašlja i visokim temperaturama, ali naravno i asimptomatski slučajevi, koji se s terapijom otpuštaju na kućno lečenje. Molim građane da se ne leče sami.

VRNJAČKA BANJA Obolelo šestogodišnje dete Na teritoriji Vrnjačke Banje potvrđeno je devet pacijenata inficiranih kovidom 19, među kojima je šestogodišnje dete sa svim simptomima ovog virusa. Dete je po proceduri prebačeno i zbrinuto u bolnici „Dragiša Mišović” u Beogradu. - Kompletna porodica je testirana i svi su negativni. Dete se dobro oseća i ima laku kliničku sliku, uredno prima terapiju i očekujemo da će po proceduri biti upućeno na dalju kućnu negu - izjavila je dr Vesna Malićanin iz DZ „Dr Nikola Džamić” u Vrnjačkoj Banji.

PRESEK Još 276 novoobolelih, troje preminulo U protekla 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 8.377 osoba, od kojih je 276 pozitivno. Preminule su još tri osobe, čime je ukupan broj umrlih od virusa korona porastao na 277. Na respiratoru se nalaze 42 pacijenta.

VIRUS POGUBAN ZA OVE ORGANE - pluća - respiratorni sistem - bubrezi - jetra - srce PREPORUKE ZA MLADE - nošenje maske u svim zatvorenim prostorijama - održavanje socijalne distance od minimum jednog metra - izbegavanje mesta okupljanja velikog broja ljudi, čak i na otvorenom - izbegavanje odlaska u noćne klubove

Kurir.rs/ J. Pronić Foto: Shuttestock

Kurir