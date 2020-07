TRENUTNI SCENARIO NIJE NAJGORI KOJI JE MOGAO DA SE DESI Kon: Nisam ovo očekivao, o situaciji u BG ne smem da govorim

"Ta neočekivanost nije se samo kod nas dogodila. Svuda gde su popuštane mere to se naglo pojavilo", rekao je sinoć Kon.

On je dodao da kod nas "iskaču utakmice" koje ipak nisu dale, kako kaže, toliko posledica kao što se moglo očekivati.

Kon je rekao da ne sme još da govori o situaciji u Beogradu.

- Ne smem da govorim o situaciji u Beogradu. Mislim da smo sada na nekom maksimumu ovog drugog pika. Jako je važno da se ove mere uspostave, izuzetno je važno, makar se primenjivale i sankcije ako se ne budu poštovale", istakao je epidemiolog.

Kon je naveo da je prvobitno zatvaranje, novim merama zamenjeno maskama.

Zašto?

- Zato što smo mi sve ono što smo imali kao lok daun kao zatvorenost, sada zamenili sa maskama.

"Danas postoje jasna istraživanja koja pokazuju da maska pojedinca štiti samo 30 odsto, ali ako je svi nose - više od 90 odsto. Prema tome to više nije ista stvar. To ranij enismo znali i bilo je članova i Kriznog štaba koji su rekli - kakve maske. Mi smo različite ličnosti i što se to nekima ne sviđa, insistiraju da imamo jedinstven stav, ali to nije tako i svako mora da priča iz svoje vizure. Uglavnom smo se potpuno slagali oko mera. Ali kako ko gleda na te mere, to je individualnost", kazao je Kon.

On smatra da trenutni scenario nije najgori koji je mogao da se desi i da to što se drugi pik dogodio tokom leta predstavlja olakšavajuću okolnost, jer se "ne sudara sa sezonskim gripom".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir