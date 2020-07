PRED NAMA JE NAJVAŽNIJI SOMO BORAC: "SoMo Borac 2020" - pošaljite radove do 7. septembra

I ove godine održaće će se najvažnija dodela nagrada u regiji - SoMo Borac 2020. Kao i do sada, nagrada će se dodeliti za vreme Weekend Media Festivala koji se ove godine održava od 24. do 27. septembra u Rovinju.

O važnosti nagrade najbolje govore brojke. Kroz godine, za nagradu SoMo Borac prikupljeno je 873 prijava, dodeljene su 142 statue i proglašena su ukupno 63 pobednika. U žiriju je bilo 139 relevantnih stručnjaka, a dodele je pratilo više od 3.000 ljudi.

“Niko nije očekivao ono što je ova godina donela. Po mnogo stvari je bila specifična i sigurni smo da će se to odraziti i na prijave. Videli smo puno kvalitetne i pravovremene komunikacije, odličnih reakcija na sve u čemu smo se našli, sjajnih i izvanrednih kampanja. No, nije nedostajalo ni onih ‘običnih’ koje su se nametnule pred mnogo jačim temama. Radujemo se svim prijavama jer će SoMo Borac 2020. biti kao nijedan do sada, u to nema nimalo sumnje,” rekla je Ružica Vrdoljak Ličina iz organizacije SoMo Borca.

Kao i uvek, pristigle prijave ocjenjivaće će regionalni žiri sastavljen od stručnjaka iz najvažnijih agencija, a svoje radove možete prijaviti do 7. septembra u devet kategorija.

