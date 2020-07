LONČAR TRAŽI IZVEŠTAJE OD DIREKTORA BOLNICA: Stimulacije za sve u kovid sistemu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naložio je svim direktorima bolnica u Srbiji da mu do sutra dostave podatke o tome da li su isplaćene stimulacije svim zdravstvenim radnicima koji rade u kovid sistemu.

On je danas, nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica, rekao da su mu se lekari i medicinske sestre požalili da im stimulacije nisu isplaćene i naglasio da im one moraju biti isplaćene za ceo prethodni period od kada je počela epidemija virusa korona, jer je to obećano.

"Do sutra ujutru sve bolnice koje su u kovid sistemu i koje imaju radnike u kovid sistemu moraju da mi dostave da li su im isplaćene stimulacije za prethodni period. Izvinjavam se ljudima kojima nisu isplaćene stimulacije, sutra ćemo to ispraviti", rekao je ministar zdravlja.

(Kurir.rs/Tanjug)

