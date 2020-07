BOLI ME SITUACIJA U NOVOM PAZARU Vučić: Ništa me nije toliko pogodilo, uložili smo toliko, a kažu da ništa nismo uradili

- Bilo je organizacionih problema u Novom Pazaru. Možda je Ministarstvo zdravlja trebalo brže da reaguje, da naredi da svi kapaciteti u ovom gradu budu kovid kapaciteti, ali to nije razlog za ovakvu političku kampanju - rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik je naglasio da mnogi imaju potrebu da često traže krivca, ali je najpre podsetio da je novopazarska bolnica opremljena bolje nego "ona u Nemačkoj". U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu smo imali nagli skok broja zaraženih, rekao je Vučić na RTS.

- Mi smo izgradili dijagnostički centar u Novom Pazaru za pet miliona evra, odneli smo respiratore, to izgleda bolje nego bilo koja bolnica u Nemačkoj. U najmodernijem centru obezbedili smo najbolje uređaje, rendgene, magnetne rezonance i ostalo. Sve smo to uradili posle 60 godina. Ništa nije urađeno u prethodnih 30 godina, sem u poslednjih šest godina što smo uradili. Hoću da ljudi znaju, i divni Srbi i divni Bošnjaci, neka samo pogledaju šta smo uradili u poslednjih šest godina - rekao je predsednik i dodao da su pojedini ljudi govorili da je on "namerno uništio Novi Pazar".

On je istakao da nije istina da nema dovoljno respiratora u Novom Pazaru.

- Na današnji dan imate 15 preminulih u Severnoj Makedoniji. Ako poredimo veličinu zemlje i broj preminulih, mi smo 22 puta uspešniji. Bilo je organizacionih problema u Novom Pazaru. Na snimcima koji su se pojavili je jedno odeljenje bolnice, ali nisu snimili i govorili o tome da smo obnovili bolnice - rekao je Vučić i pokazao fotografije novopazarske bolnice.

foto: printscreen RTS

On je istakao da je trebalo Ministarstvo zdravlja da naredi da svi kapaciteti u žarištima budu kovid kapaciteti, ali je naglasio da to nije razlog za "ovakvu kampanju koju su pojedinci vodili".

- Doživeo sam mnogo teže zvižduke, hiljade njih mi je zviždalo u Novom Pazaru, a svi oni su organizovani došli. Stao sam pred njih i pitao: "Ko vam gradi autoput, puteve, da li je to neko drugi uradio ili mi"? Doživeo sam, dakle, mnogo gore zvižduke nego Ana Brnabić i Zlatibor Lončar. Večeras je tamo 22 lekara i medicinskog osoblja iz Šumadije i Moravičkog okruga. Oni rizikuju svoje zdravlje i živote da bi pomogli svojim kolegama. Moramo da budemo solidarni. Čak 1344 medicinska radnika, od toga više od 200 lekara u Novom Pazaru plaća država Srbija. Što ne kažete ljudima koliko novca dajemo? Sekiram se za svakog ne samo mrtvog već i bolesnog - rekao je on.

Teško mi je da trpim tu nepravdu, teško mi je da slušam izmišljotine, teško i je da trpim i da slušam o tome kako nigde ništa nismo napravili, a 60 godina ekser jedan nisu zabili u neku bolnicu, a onda smo krivi mi koji smo sve to preuredili i novo napravili, rekao je Vučić

Kurir.rs/RTS

Foto printscreen

Kurir