STUDENTI TRAŽE OSTANAK U DOMU, ŠARČEVIĆ: Već je rečeno da ostajete u domovima, svi razumni zahtevi biće ispunjeni

Već smo rekli da neće biti iseljenja iz studentski domova. Potrudićemo da izađemo u susret studentima i da im obezbedimo još jedan rok u avgustu, a rešenja o tome ćemo doneti u ponedeljak, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević za Kurir.

On ističe da će se utvrditi koliko je studenata i brucoša bilo zaraženo pa zbog toga nije moglo da uradi prijemni ispit.

- Svi razumani zahtevi nikada nisu bili problem i uvek sam se trudio da izađem u susret studentima i da nađemo najbolje rešenje - rekao je i dodao:

- Zahtevi da predstavnici Skonusa podnesu ostavke su političke manipulacije, ako ne ispunimo sve zahteve traže budžet za sve studente?! To su manipulacije i političke fore u koje neću da ulazim i da ih komentarišem, radićemo u najboljem interesu studenta i njihovog zdravlja, a niko ovu situaciju ne treba da iskorišćava u političke svrhe - objašnjava Šarčević.

On kaže da su svi zaraženi studenti izolovani u jedan dom.

- Želim da se zahvalim i Studentskoj poliklinici koja odlično radi, samo je interpretacija njihovih podataka bila loša da je oko 300 studenata zaraženo koronom, jer većina njih zapravo živi van studentskih domova, po privatinim smeštajevima, kod gazdarica, mama i tata. Samo 20 odsto pozitivnih studenata na koronavirus je zapravo iz domova - rekao je za Kurir ministar.

Podsetimo, grupa studenata okupila se danas na platou ispred Filozofskog fakulteta odakle su zatražili od Vlade i resornog ministarstva da ostanu u studentskim domovima do kraja akademske godine, a ne do kraja ispitnog roka, a od šetnje do Vlade odustali su nakon obraćanja rektorke BU Ivanke Popović.

Naime, studenti su tražili i besplatno testiranje i lečenje za sve studente, dodatni rok za studente zaražene virusom korona, kao i ostavku uprave Studentskog parlamenta.

- Ukoliko ovi zahtevi ne budu usvojeni, naš naredni zahtev biće da svi studenti budu na budžetu u narednoj akademskoj godini - rekao je Marko Radić, student sociologije.

