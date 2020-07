PRVE TUŽBE ŽRTAVA NATO AGRESIJE PRED SUDOVIMA U SRBIJI: Naši i italijanski advokati započinju pravnu borbu

Srpskim sudovima će do 1. avgusta biti podneto prvih pet tužbi protiv NATO alijanse u ime obolelih od karcinoma koji su, kako se sumnja, ovo neizlečivo oboljenje dobili od osiromašenog uranijuma iz bombi kojima je SR Jugoslavija 1999. bila napadnuta, potvrdio je za Kurir niški advokat Srđan Aleksić.

On objašnjava da će tužbe biti podnete višim sudovima u Vranju, Nišu, Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, a da će sve postupke voditi zajedničkim snagama s kolegom iz Rima Anđelom Fjoreom Tartaljom, koji je do sada dobio više od 170 presuda u korist italijanskih vojnika koji su tada bili u sastavu NATO na Kosovu i u ostatku tadašnje Jugoslavije.

Oko 2.000 oštećenih

- U svojoj kancelariji ja sada imam oko 2.000 slučajeva obolelih ljudi koji su u tom trenutku bili u uniformi, ali i koji su radili na Kosovu i Metohiji. Pravac kojim moramo da idemo je da se svaki pojedinačni slučaj ispita u Institutu za nanotehnologiju u Italiji i tek tada možemo da se obratimo Ujedinjenim nacijama u Ženevi (Švajcarska) kako bi svaki slučaj kompletirali i predstavili višim sudovima u Srbiji. Nakon toga dolazi Sud za ljudska prava u Strazburu, ali put da se dođe do pravde je da se prvo sve predstavke podnesu srpskim sudovima - kaže Aleksić.

On dodaje da u ovaj proces moraju da budu uključene i zemlje koje su učestvovale u NATO bombardovanju.

foto: Kurir/Marko Smiljković

Obolevaju i danas

- To dosad niko nije tražio, ali ja hoću. Suština je da ljudi koji su oboleli i njihove porodice dobiju obeštećenje, ali paralelno s tim, mora jedan tim da zatraži od NATO da se ceo teren na Kosovu i Metohiji, kao i u ostatku Srbije, očisti od te pošasti. Mnogi su do sada umrli upravo zbog tog uranijuma, a obolevanja se javljaju i danas. Moramo da sve koji su oboleli od kancera ili druge bolesti zbog osiromašenog uranijuma okupimo kako bi svaki pojedinačni slučaj bio pravedno obeštećen. To su strašne stvari, ljudima su uništeni životi, i njima i njihovim porodicama - priča Aleksić.

Tartalja bi u Niš trebalo da dođe sredinom jula, a onda njega i Aleksića, kao i njihove timove, očekuje mukotrpna pravna borba.

Inače, producentska kuća „Sinopsis“ je uradila film „Uranijum 238 - Moja priča“, u kom je detaljno predstavljeno nekoliko sudbina ljudi obolelih zbog rasutog uranijuma.

Kurir.rs/ M. Smiljković Foto: Profimedia

Kurir