ŠARČEVIĆ: U planu uvođenje onlajn polaganje ispita

Šarčević je podsetio da sadašnji zakon to ne predviđa, te da bi se, ako do kraja jula i početkom avgusta bude formiran parlament, a do kraja avgusta ili početkom septembra nova vlada, moglo paralelno raditi na izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju.

''Onda bi se ta stavka promenila i postavili uslovi pod kojima bi se ispiti tako polagali'', rekao je Šarčević novinarima u Beogradu.

Kako je naveo, u slučaju nastavka pandemije korona virusa, to bi olakšalo polaganje ispita studentima.

Kada je reč o ulaganju u visoko obrazovanje i studentski standard, Šarčević je kazao da će se raditi nove zgrade u trećem bloku Studentskog grada i da će se u Novom Sadu graditi nove zgrade fakulteta.

Dodao je o reč o investicijama vrednim od više od 130 miliona evra.

(Kurir.rs/Tanjug)

