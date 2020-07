PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 6. jul, dan koji je za nama u Srbiji izgledao је ovako:

UŽIVO NAJNOVIJI PRESEK KORONE U SRBIJI: Još 289 zaraženih, 6 preminulo

U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 289 novih slučajeva korona virusa, na osnovu 7.872 testirana uzorka. U tom periodu preminulo je još šest osoba, saopšteno je na sajtu Covid-19. Na respiratoru su 93 osobe. U Srbiji je od početka epidemije testirano 447.317 ljudi, od čega je pozitivno na virus korona bilo 16.420 osoba. Od posledica kovida 19 umrlo je 317 pacijenata

VESIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU DIREKTNO IZ ARENE: Sve će biti spremno do 12, prijem prvih kovid pacijenata već od podneva

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić uključio se ovog jutra, nešto pre 11 časova, direktno u vesti Kurir televizije izjavivši da pretvaranje beogradske Arene u privremenu kovid bolnicu za lakše slučajeve teče po planu.

- Počeli smo juče oko 6, grad je svoje završio noćas oko 1 čas a onda je došla Vojska koja postavlja krevete. Do 12 časova, do podneva, sve će biti gotovo pa će Arena biti spremna za prijem prvih pacijenata kako bi se rasteretili svi drugi zdravstveni kapaciteti. Da podsetim, Arena je bila privremena kovid bolnica od 4. aprila do 9. maja. Tada, sva sreća nije bilo pacijenata, ali treba da budemo spremni - rekao je Vesić dodajući da će ovim objektom upravljati Ministarstvo zdravlja, a da će ga obezbeđivati Vojska Srbije.

RAMPA ZA SRBE: Grci zabranili ulazak turistima iz Srbije do 15 jula!

Vlada Grčke donela je odluku da od jutros od 6 sati pa sve do 15. jula zabrani ulazak turistima iz Srbije u tu zemlju nakon što se ispostavilo da je veliki broj nasumično testiranih putnika, koji su od 15. juna tamo, pozitivni na virus korona, potvrdio je za Kurir ministar turizma Rasim Ljajić.

VUČIĆ U ČETVRTAK U PARIZU: U četiri oka sa Makronom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u četiri oka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, u četvrtak u Parizu, potvrđeno je u kabinetu predsednika Vučića.

IZGUBIO BITKU SA KORONOM: Preminuo Branko Stefanović, otac ministra Nebojše Stefanovića

Branko Stefanović, otac potresednika vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, posle višednevne teške borbe sa opakom bolešću kovid 19 preminuo je u bolnici "Dragiša Mišović".

ŠARČEVIĆ POSLE SASTANKA SA STUDENTIMA: Neće biti zatvaranja domova, dodatni rok u avgustu za sve

Studenti ostaju u domovima, dogovoreno je danas na sastanku ministra prosvete Mladena Šarčevića i predstavnika akademaca koji stanuju u studentskim domovima. Studenti su u razgovoru sa ministrom izneli četiri zahteva, a jedan se odnosio na dodatni ispitni rok za sve studente u avgustu, kao i da se omogući posebno dodatni rok za studente koji su propustili ispite, jer su bili zaraženi virusom korona.

PRVA FOTOGRAFIJA IZ BOLNICE, ČEDA SE OGLASIO NA TVITERU: Premoren sam, kiseonik me je sačuvao, bolovi me kidaju

Lider LDP Čedomir Čeda Jovanović, koji je primljen na Infektivnu kliniku u Beogradu sa teškom upalom pluća, oglasio da danas fotografijom na Tviteru i porukom da je premoren i u bolovima zbog teške upale pluća.

KURIR NA GRANICI, GRCI RAMPU ZA SRBE SPUSTILI JUTROS U 6: Ovako su pušteni svi iz Srbije koji su se jutros tamo zatekli

Svi građani Srbije koji su se zatekli na granici sa Grčkom jutros do 6 časova pušteni su da uđu u tu zemlju. Međutim, ovo ne znači da srpski turisti mogu da krenu put grčkog mora, pošto ovaj potez ne znači i otvaranje granica koje će, kako je najavljeno, za naše turiste biti zatvorene do 15. jula.

KURIR SAZNAJE! NIKOLA JOVANOVIĆ NAPUSTIO VUKA JEREMIĆA: Podneo ostavku na sve funkcije u Narodnoj stranci!

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Vuka Jeremića i šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović podneo je ostavku na sve stranačke funkcije, saznaje Kurir.

POGLEDAJTE KAKO SE ARENA PRIPREMA ZA PRVE PACIJENTE: Radojičić otkrio kako će funkcionisati ova kovid bolnica (VIDEO)

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da se privode kraju radovi na formiranju prostorija u Areni u kojima će biti smešteni pozitivni na korona virus i u kojima bi trebalo da tokom popodneva budu smešteni prvi pacijenti.

MEDICINSKA SESTRA IZ OPŠTE BOLNICE U NOVOM PAZARU: Dete sa fotografije imalo je gušenje, ovo je istina!

Na društvenim mrežama juče se širila slika devojčice kojoj daju infuziju ispred novopazarskog odeljenja pedijatrije, a s tim razlogom se na Fejsbuku oglasila i Muamera Turković, medicinska sestra dečijeg odeljenja. Kako je rekla, devojčici je, na ličan zahtev, data terapija ispred bolnice sve u dogovoru sa lekarom.

BEBA OD 16 DANA ZARAŽENA KORONOM: S majkom iz Smedereva prebačena u bolnicu, a evo kako su se zarazile

Beba stara šesnaest dana i majka iz Smedereva inficirane su virusom korona i prebačene u kovid centar KBC "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu.

KORONA OZBILJNO NAPADA DECU PO SRBIJI Ostojić: U KBC Dragiša Mišović 22 mališana i 5 beba mlađih od mesec dana!

U Dečjoj bolnici KBC "Dragiša Mišović" trenutno je na lečenju 22 mališana i pet beba koje nemaju ni mesec dana, a njihova klinička slika je ozbiljnija nego u prošlom talasu razboljevanja kovidom-19. Rukovodilac bolnice doktorka Olivera Ostojić kaže da će tokom dana iz Novog Pazara biti upućene još tri tek rođene bebe, za koje tek treba da se utvrdi da li su pozitivne na kovid. Ove bebe rođene su pre dva, tri dana.

TOK BOLESTI JE NEPREDVIDIV! DR Stevanović: Ako imate OVE SIMPTOME, odmah se javite, lečenje traje do TRI nedelje

Član Kriznog štaba apelovao je na ljude da se jave ako primete određene simptome i pogoršanja, jer se u ovoj fazi virus leči duže nego ranije.

Infektolog Goran Stevanović upozorio je građane da je sve veći broj pacijenata između 30 i 50 godina sa ozbiljnom kliničkom slikom i ozbiljnim pneumonijama.

DA LI JE OVO MOGUĆE!? ATP promenio sistem bodovanja u korist Nadala! Đokoviću ugroženo PRVO MESTO zbog NOVIH PRAVILA!

Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) usvojila je sistem bodovanja u nastavku sezone, po kojem će svakom teniseru, ukoliko ostvari slabiji rezultat na turniru ove godine nego prošle, ostati bodovi iz 2019. godine.

To praktično znači da je u trci za "broj 1" Rafael Nadal u prednosti u odnosu na Novaka Đokovića jer je Španac imao bolji finiš prošle sezone.

TATJANA PREDOSETILA SMRT: Tata, pusti me u grad, možda mi je poslednji put! TRAGEDIJA KOD KULE

Slavko Gudz, otac Tatjane (15), koja je poginula u udesu zajedno sa drugaricom Marijom Fekete (17) i Božidarkom Đukić (23), kaže da se kobne večeri protivio da ćerka ide u diskoteku, jer je imao loš osećaj

Rekao sam ćerki da ne izlazi u grad, jer imam neki loš predosećaj, a ona mi je odgovorila: "Tata, pusti me, vidiš da je ova korona, možda mi je poslednji put".

MASOVNI OTKAZI ZA SRBE U NEMAČKOJ! Tri miliona ljudi na birou od juna! Ove ČETIRI PROFESIJE trpe najveći udarac!

Kriza nesporno i u najjačoj evropskoj ekonomiji uzima danak. Iako se tokom maja očekivalo da se pojedine industrije u Nemačkoj vraćaju u "kolosek", najnoviji podaci i izjave tamošnjih zvaničnika sada pokazuju suprotan trend.

Samo u junu u ovoj najvećoj evropskoj ekonomiji, na biro je prijavljeno 2,8 miliona nezaposlenih, a stručnjaci upozoravaju da bi taj broj mogao da dostigne i pet miliona.

Među njima sigurno je i veliki broj naših državljana, budući da u Nemačkoj živi oko 450.000 Srba i da su poslovi koji najčešće rade na najvećem udaru.

JEZIVA PRIČA VOZAČA BMW SMRTI: U trenutku udesa kod zgrade Vlade, Rade skočio da TELOM ZAŠTITI mlađeg sina!

Rade Novitović (42), koji je u saobraćajnoj nesreći kod Vlade Srbije izgubio dete i suprugu, dok mu je drugo dete povređeno, psihički je jako loše, kažu njegovi rođaci

Rade Novitović (42), koji je u saobraćajnoj nesreći ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu, ostao bez sina Nikole (20) i supruge Jelene Petković (34), pušten je iz bolnice na kućno lečenje.

(Kurir.rs)

Kurir