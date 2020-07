PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za sredu 8. jul. Dan koji je za nama, u Srbiji izgledao је ovako:

VUČIĆ: Za vikend BEZ POLICIJSKOG ČASA, biće pooštravanje mera za Beograd! JA SAM ZA POLICIJSKI ČAS!

Kako je predsednik Vučić rekao, Krizni i epidemiološki štab će doneti sutra nove mere, te da će to verovatno biti pooštravanje mera, ali bez uvođenja policijskog časa.

VUČIĆ: Sinoć smo bili svedoci najbrutalnijeg nasilja desničara! Prenoćiću u Predsedništvu, ne plašim se protesta

Sinoć u Beogradu smo bili svedoci najbrutalnijeg nasilja poslednjih godina, ali i političkog. Srbija je poštovala slobodu okupljanja, drugačijeg mišljenja, nikada to ugrozila pravo svojim građanima. Iako su sinoć neki pokušali to da pravdaju pričom o korona virusu, bili su svedoci agresivnog protesta, koji je protivzakonit, neprijavljen policiji, dogodilo se to da su lica desničarske orijentacije, rekao je predsednik.

UŽIVO SVE O KORONI U SRBIJI: Drugi najgori dan! Preminulo još 11 pacijenata, novih 357 zaraženih

U poslednja 24 sata u Srbiji je od novog korona virusa obolelo 357 osoba, od testiranih 8.567, a preminulo je 11, čime je ukupan broj umrlih porastao na 341, objavljeno je danas na sajtu Covid-19.rs. Kako se navodi, broj aktivnih slučajeva je 3.173, a na respiratorima se nalazi 118 pacijenata.

POGLEDAJTE KAKO SU HULIGANI NOĆAS RUŠILI BEOGRAD: Kamere Kurira zabeležile najdramatičnije trenutke divljanja KURIR TV

Nezadovoljni što im nije uspeo upad u Skupštinu, grupa od nekoliko stotina huligana počela je s rušenjem prestonice.

REBIĆ: Sve je počelo kad njih 50 na neprijavljenom protestu nije pustilo Hitnu da prođe! Policija bila uzdržana

Direktor policije Vladimir Rebić obratio se javnosti u 10 časova povodom sinoćnjih događaja u Beogradu rekavši da je MUP priveo 24 osobe posle sinoćnjeg nasilja, te naglasivši da je policija bila krajnje uzdržana sve dok im životi nisu bili ugroženi.

STEFANOVIĆ: Huligani razbijali glave policajcima, bacali kamenice teške i po nekoliko kilograma

Napadi na policajce, koji svakodnevno brinu o bezbednosti građana Srbije i rade jedan od najtežih poslova, nedopustivi su i nećemo ih tolerisati, poručio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović povodom sinoćnih protesta u Beogradu.

REBIĆ: Povređena 43 policajca, uhapšena 23 demonstranta, zapaljeno 5 vozila MUP! POGLEDAJTE POVREĐENE POLICAJCE

Direktor policije Vladimir Rebić kaže da je policija tokom sinoćnjih protesta "krajnje uzdržano reagovala", te da je oko 23.00 upotrebila hemijska sredstva. Povređeno je najmanje 43 policajaca.

ON JE SINOĆ VIKAO ĆALE OVO JE ZA TEBE: Đufa iz Majdanpeka poznat po nasilničkoj prošlosti, a evo ko mu je bio otac

Jedan od učesnika protesta u Beogradu ispred Skupštine Srbije bio je i Petar Đurić, poznatiji kao Đufa iz Majdanpeka.

MINISTAR LONČAR POSLE SASTANKA SA DIREKTORIMA KOVID BOLNICA: Evo kada će biti doneta konačna odluka o policijskom času

Konačnu odluku o uvođenju policijskog časa tokom vikenda doneće Krizni štab u naredna dva dana, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On nije precizirao da li će ta mera biti uvedena na teritoriji cele Srbije ističući da nije namera da se "kažnjavaju" oni koji se pridržavaju svih epidemioloških mera.

BEOGRAD, JUTRO POSLE... VESIĆ SE NA FB OGLASIO SLIKAMA PUSTOŠI: Ovo je deo haosa koji su huligani ostavili za sobom

Ovo je deo haosa koji su huligani koji su noćas uništavali i palili Beograd ostavili za sobom.

SUĐENJE MALČANSKOM BERBERINU Pogledajte kako ga policija kombijem sprovodi u sud! Evo šta je rekla majka otete devojčice

Miroslav Jovanović (48) zvani Malčanski berberin doveden je jutros u Viši sud u Nišu gde mu je počelo suđenje za otmicu devojčice.

ŠARČEVIĆ I STUDENTI POSTIGLI DOGOVOR: Omogućeno više rokova i ostanak u domovima

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević potvrdio je danas ispunjenje zahteva predstavnicima studenata iz studentskih domova u Beogradu, a koji se između ostalog, odnose na dodatni ispitni rok i ostanak u domovima tokom leta.

POGLEDAJTE KAKO SU SERGEJA NAMLATILI I OTERALI SA PROTESTA: Trifunović dobio batine, pa pobegao uz povike lopovi! VIDEO

Sergej Trifunović je večeras prebijen, a zatim najuren sa protesta. Kada se pojavio u masi, sa još nekoliko ljudi, okupljeni su pobesneli i uz povike "lopovi, lopovi" stavili mu do znanja da nije poželjan.

KURIR TELEVIZIJA UŽIVO! HAOS U BEOGRADU: Novi sukob demonstranata i policije, lete kamenice i suzavac

Protest dela opozicije i desničara koji je počeo u 18 sati u Beogradu, posle 20 časova pretvorio se u nasilne demonstracije.

HULIGANSTVO! VATROM NA POLICIJU I SKUPŠTINU! Ovako je eskalirao nasilni protest u Beogradu

Posle jučerašnjih protesta zbog najave mogućeg ponovnog uvođenja policijskog časa u prestonici i demonstracija koje su eskalirale ispred zgrade Narodne skupštine i danas je ista situacija.

RATNE SCENE IZ NOVOG SADA: Maskirani demonstranti bacali molotovljeve koktele na Gradsku kuću, kamenicama na policiju

Demonstranti su i dalje okupljeni ispred Gradske kuće u Novom Sadu, oko 21.30, i bacaju na zgradu kamenice.

Demonstranti su prethodno bacili četiri baklje u Gradsku kuću i tri molotovljeva koktela na nju.

DEMONSTRATI NAPADAJU ŽANDARMERIJU I LOME SVE PRED SOBOM: Ovo su NAJRUŽNIJE scene iz Beogradu večeras! (FOTO/VIDEO)

Haotične scene desile su se vešeras na Trgu Nikole Pašića, a onda prenete na okolne ulice, gde je atmosfera dovedena do usijanja, pošto su demonstranti upalili baklje, a ka policiji poletele flaše i kamenice.

Na ulicama vlada potpuni haos, gde dolazi do okršaja između policije i demonstranata, koji ne odustaju u svojim namerama.

HULIGANI OVAJ PUT NEMILOSRDNI: Pogledajte napad na policiju LOPATAMA (VIDEO)

Demonstranti su i danas napali pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Huligani su i večeras bili nemilosrdni pa su za napade, pored baklji, kamenica i flaša, koristili i lopate

EKSKLUZIVNI SNIMAK! TAKSISTA SE ZALETEO U KORDON: Umalo pokosio policajce u Takovskoj, izvukli ga iz auta i priveli!

Taksista se zaleteo u kordon policije na uglu Bulevera kralja Aleksandra i Takovske ulice!

Taksista nije hteo da se zaustavi, pokušao je da "razbije" kordon, ali su policajci brzo reagovali, njih desetak je "leglo" na automobil i zaustavilo ga, a onda ga izvukli iz vozila i priveli.

