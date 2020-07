DR KON NA FB ODGOVORIO UVAŽENOM KOLEGI Sa zadovoljstvom ustupam fotelju svom "neostrašćenom" profesoru Radovanoviću

BEOGRAD - Epidemiolog dr Predrag Kon odglasio se na svom Fejsbuk profilu i na toj društvenoj mreži odgovorio na zahteve s nasilnih protesta u Beogradu za promenama u Kriznom štabu. On je napisao da je spreman da "ustupi svoju ugodnu fotelju" lekarima koje su imenovali učesnici protesta.

"Sa velikim zadovoljstvom ustupam svoju ugodnu fotelju u 'nepolitizovanom' Kriznom štabu za rukovođenje pandemijom mom uvaženom i 'neostrašćenom' profesoru Zoranu Radovanoviću da dalje rukovodi sa Covid do 2022. godine", napisao je Kon na Fejsbuku.

Dodao je da će Radovanoviću "sa zadovoljstvom pomagati" kao što je i on njemu do sada pomagao, "bez ijedne negativne emocije, naprotiv".

Naveo je da će do sticanja okolnosti u kojima će se to sprovesti tehnički raditi svoj posao i dodao da to izjavljuje sa najboljim željama i namerama. Kon je jutros na RTS, upitan da objasni svoj post na Fejsbuku, da ne može dezertirati dok je ovakva sitaucija i da će nastaviti da radi svoj posao. "To ništa ne znači osim onoga što je napisano, ne mogu da napustim brod kad je ovakva situacija, to ne dolazi u ozbir", rekao je Kon.

Na komentar predsednika Sindikata lekara i farmaceuta Radeta Panića da Kon "svojim autoritetom" treba da zahteva da se odmah omogući uvid u centralnu nacionalnu bazu podataka o KOVID-19 i da podacima iz nje dokumentovano dokaže da je Radovanović "izašao iz realnosti", Kon je napisao da je već tražio "kompletan uvid". "U međuvremenu imam uvid u samu bazu bez ikakve mogućnosti pretraživanja. Do kraja mi je jasno šta se dogodilo. Na desetine razgovora sam obavio. Onaj koji će morati da objašnjava kako to očekuje da se radi bez medicinske dokumentacije i protivno zakonu o medicinskoj dokumentaciji, svakako nisam ja", kazao je Kon.

Dodao je da je nekoliko puta javno rekao da se podaci ne poklapaju, da se to odnosi i na broj pozitivno testiranih, a da su "teška svinjarija" tvrdnje da je posredi poltizacija problema za koju on snosi moralnu odgovornost.

Kon: Epidemiološka situacija u Beogradu vrlo ozbiljna

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Beogradu vrlo ozbiljna i da u nekim momentima postoji tendencija da bude vanredno, kad je reč o mogućnosti prijema zaraženih korona virusom.

Kon je za RTS rekao da je u Beogradu, zaključno sa jučerašnjim danom, oko 1.500 ljudi hospitalizovano, a da je juče bilo 134 prijema. Ukazao je da ta ozbiljna situacija u Beogradu zahteva dodatnu spremnost, navodeći da se kovid bolnica u Areni otvorila, a da i Banjica ulazi u kovid sistem.

"Postoje još dodatni kapaciteti. Sa ovom brzinom punjenja to je za svega nekoliko dana", rekao je Kon i dodao da treba imati na umu da lečenje traje do tri nedelje, nekada i duže. Kon kaže da u Beogradu oko 600 ljudi dnevno traži da se testira zbog simptoma, da se taj trend održava i da nema ozbiljnijeg smanjenja.

