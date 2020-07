PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama!

Pregled najvažnijih vesti za utorak 9. jul. Dan koji je za nama, u Srbiji izgledao је ovako:

UŽIVO NAJNOVIJI KORONA PRESEK U SRBIJI: 266 novih slučajeva, 11 ljudi umrlo, 120 na respiratoru

U Srbiji je u poslednja 24 sata od virusa Covid-19 obolelo 266 osoba, dok je 11 osoba preminulo, čime je ukupan broj preminulih porastao na 352, objavljeno je danas na sajtu Covid-19.rs.

KURIR OTKRIVA! ONI SU SINOĆ RUŠILI BEOGRAD: BIA uhapsila Ukrajinca i Kirgistanca sa izraelskim pasošima! FOTO

Bezbednosno informativna agencija (BIA) privela je sinoć dva muškarca - jednog iz Ukrajine i jednog iz Kirgistana, obojicu sa izraelskim državljanstvom i pasošima, saznaje Kurir.

3 NOVE MERE KRIZNOG ŠTABA! NEMA POLICIJSKOG U BEOGRADU: Kraće radno vreme trgovcima, zabrana okupljanja više od 10 ljudi

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je na sednici Kriznog štaba dogovoreno da se pojedine oštrije mere donose donose za one sredine i lokalne samouprave u kojima je situacija sa korona virurosm nestabilna, pre svega za Beograd, gde je, kaže, najkritičnije.

VESIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Već dve večeri zaredom Beograd je meta napada huligana koji ruše, pale i uništavaju!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić danas je govorio o aktuelnim događanjima u Beogradu, pre svega nasilnim protestima i šteti koja je prestonici naneta tokom divljanja huligana i desničara ispred Skupštine Srbije i u užem centru Beograda.

BRNABIĆ: Skupo ćemo platiti širenje korone na protestima, očekujemo obolele u narednih 5 do 10 dana

Premjerka Ana Brnabić izjavila je danas da ćemo po pitanju širenja korona virusa skupo platiti proteste sinoć i preksinoć u Beogradu, gde je i inače nakritičnija situacija. "Tu više nemamo kapacitete da primamo ljude na bolničko lečenje", rekla je Brnabić posle sednice Kriznog štaba.

PROFESOR TIODOROVIĆ OTKRIVA: Evo kada nas očekuje DRUGI PIK korone, a kada će pasti broj obolelih!

Drugi pik korona virusa, koji je u toku, najverovatnije će se održavati tokom cele ove nedelje, a tek posle vikenda možemo se nadati da će broj novih zaraženih početi da opada, ali ne naglo, rekao je prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

REBIĆ SUMIRAO NASILNE PROTESTE: Za 2 dana povređeno 118 policajaca, procesuirane 153 osobe! Plasirane brojne laži

Direktor policije Vladimir Rebić rekao je danas da je tokom dvodnevnih protesta povređeno 118 policijskih službenika, kojima je ukazana pomoć u zdravstvenim ustanovama u više gradova u Srbiji, a da su sinoć procesuirane 153 osobe.

UŽIVO KURIR TELEVIZIJA! ISPRED SKUPŠTINE MANJE LJUDI NEGO JUČE: Demonstranti sede, policija u pripravnosti

Treći dan zaredom deo opozicije i desničari organizuju protest u centru Beograda.

Primetno je da je ispred Skupštine manje ljudi nego prethodnih dana.

VUČIĆ IZ PARIZA POSLAO JAKU PORUKU DEMONSTRANTIMA: Mene nikad nećete slomiti! Možete samo da me ubijete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Parizu. Pre susreta sa Makronom, Vučić se osvrnuo na proteste u Beogradu i Srbiji

"Mislim da je pozicija Srbije teža zato što je neko gađao policajce kamenicama. Da plačem i da kukam ne mogu", rekao je predsednik Srbije.

VUČIĆ I MAKRON UZ ČAŠICU KONJAKA: Evo kako je završena današnja poseta predsednika Srbije Jelisejskoj palati (FOTO)

Sastanak "tet-a-tet", zatim i radna večera predsednika Srbije i Francuske, Aleksandra Vučića i njegovog domaćina Emanuela Makrona, u Jelisejskoj palati u Parizu imali su svečarski završetak.

OVO SU NOVE MERE ZA BEOGRAD: Katanac na radnje u 21, bez okupljanja više od 10 ljudi

Odluke kriznog štaba važe za Beograd, a odnose se na sve prodavnice, apoteke, tržne centre, frizerske salone, teretane, kladionice, ali i kafiće bez bašte

VUČIĆ POSLE SUSRETA SA MAKRONOM: Pokazao je veliko gostoprimstvo i ogromno poštovanje prema Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u Parizu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

- Makron me odveo u odaje koje samo on koristi, pokazao je ogromnu pažnju prema Srbiji, setio se više puta svog boravka u Srbiji. To je pokazatelj koliko mu je bilo stalo da pokaže svoje gostoprimstvo - rekao je Vučić.

