OVO SU NOVE MERE ZA BEOGRAD: Katanac na radnje u 21, bez okupljanja više od 10 ljudi

Zbog kritične situacije s koronavirusom, u Beogradu će od večeras u 21 čas do šest ujutru biti zatvorene sve prodavnice, apoteke, tržni centri, frizerski saloni, teretane, kladionice, ali i kafići i restorani koji nemaju baštu. Takođe, na snazi je potpuna zabrana javnog okupljanja na otvorenom ili zatvorenom za više od 10 ljudi, odlučeno je juče na sednici kriznog štaba Vlade Srbije.

Ilustracija foto: Tanjug/Sava Radovanović

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se pojedine oštrije mere donose za one sredine i lokalne samouprave u kojima je situacija s koronom nestabilna, pre svega za Beograd, gde je „najkritičnije“.

Nosite maske

- Prva mera za Beograd je potpuna zabrana javnog organizovanog okupljanja više od 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom. Sve prodavnice, tržni centri i svi zatvoreni objekti neće raditi od devet uveče do šest ujutru. Što se tiče otvorenih prostora i bašta, oni će i dalje raditi do 23 sata. Svaki ugostiteljski objekat i prodavnica moraće da imaju jasno istaknuto koliko može ljudi da boravi u tom prostoru, a to je po formuli na jednu osobu četiri kvadratna metra - rekla je Brnabićeva na konferenciji za novinare i dodala da će se mere menjati u zavisnosti od broja zaraženih:

- Po pitanju širenja virusa skupo ćemo platiti proteste, to nikome nije trebalo. Mi u Beogradu nemamo kapacitete da smestimo ljude. Ova borba se neće završiti dok se ne nađe vakcina. Fokusiraćemo se na ono što će se dešavati u septembru, na škole, fakultete, poslove.

Ilustracija foto: EPA/ANTONIO BAT

Premijerka je izjavila da „nema čarobni štapić“ pa da zna šta će biti, ali da ona ne kritikuje građane Srbije.

- Nisam ni ja bila dovoljno disciplinovana. Treba nositi maske. Što se tiče policijskog časa, želeli smo zbog privrede da napravimo međukorak. Ako to ne da rezultate, to je moja odgovornost, jer je zdravstveni sistem u Beogradu blizu pucanja - izjavila je Brnabićeva i dodala da misli da je predsednik Aleksandar Vučić bio „100 odsto u pravu“, te da bismo, da je uvedena potpuna zabrana kretanja, imali sigurne rezultate.

Ilustracija foto: Tanjug/Sava Radovanović

Direktor Infektivne klinike KCS Goran Stevanović je na konferenciji upozorio da su bolnički kapaciteti u Beogradu gotovo popunjeni, kao i kovid bolnica u Pančevu.

Trećina s teškim simptomima

- Pacijenti se upućuju u bolnice u Požarevcu i Smederevu, koje se isto polako popunjavaju. Trećina bolesnika zbog teške kliničke slike mora odmah u bolnicu i najveći broj njih zahteva kiseonik, što je nemoguće sprovesti u ambulantnim uslovima ili u privremenim bolnicama. To je razlog zašto su nam bolnički kapaciteti maksimalno rastegnuti. Bez pridržavanja mera, za neke nećemo imati mesta ili ćemo morati da ih transportujemo na desetine kilometara od Beograda - rekao je dr Stevanović i naveo da je u planu da bolnice u Čačku i Šapcu uđu u kovid sistem.

Ilustracija foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Covid19.rs

Srpsko lekarsko društvo apelovalo je u saopštenju na sve građane Srbije da se strogo pridržavaju mera prevencije širenja kovida 19: nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, držanje distance 1,5 metara, izbegavanje boravka u grupi, pojačana higijena, što češće pranje ruku, a naročito nakon boravka van stana ili kuće.

(Kurir.rs / Jelena Pronić )

Kurir