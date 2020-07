DANAS LEP DAN U SRBIJI, ALI ZA VIKEND ĆE BITI KIŠE: U subotu oblaci, nedeljno jutro hladnije za 10 stepeni

U Srbiji će danas biti sunačno i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 33 stepena. Vetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, u toku dana do 33 stepena.

I u Beogradu danas lep i sunčan dan, vetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 33. U subotu će veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo, posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

U toku noći ka nedelji na severozapadu, a u nedelju ujutro i pre podne i u ostalim krajevima jače naoblačenje i zahlađenje, za oko 10 stepeni, s kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom.

U nedelju posle podne i uveče prestanak padavina, postepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Od ponedeljka pretežno sunčano i postepeno toplije. Krajem sedmodnevnog perioda novo naoblačenje sa padavinama.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir