POŠLE IZ BEOGRADA OCU NA SAHRANU, A ONDA DOŽIVELE ŠOK NA GRANICI! Sestrama Jovović dozvoljeno, pa ZABRANJENO DA UĐU U CG

Sestre Anđelka, Sanja i Danka Jovović pošle su iz Beograda za Crnu Goru na sahranu ocu Milutinu, ali ga na večni počinak nisu ispratile. Iz Podgorice je policiji na graničnom prelazu javljeno da im je zabranjeno da uđu u Crnu Goru, iako su prethodno obavile sve što je potrebno da bi dobile dozvolu da stignu na groblje.

One su 30. juna u popodnevnim časovima primile tužnu vest, da im je u Opštoj bolnici u Baru od infarkta srca preminuo otac. Želele su da dođu roditelju na sahranu i da budu uz majku Miru.

- Naša želja da budemo tog dana tamo ostala je neostvarena. Već narednog jutra, 1. jula, sa sestrama Sanjom i Dankom otišla sam u Ambasadu Crne Gore u Beogradu, jer se na telefon niko nije javljao. Službenica ambasade mi je rekla da postoji procedura koju treba odraditi i da se nakon toga dobija dozvola za ulazak u Crnu Goru u trajanju od 72 sata. Rečeno mi je da je potrebno imati negativan pi-si-ar test na kovid 19, ne stariji od 24 časa i da se obratimo Ambasadi Republike Srbije u Crnoj Gori - priča Anđelka Jovović.

Sa sestrama je pohitala u Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Zahvaljujući ljubaznom osoblju Instituta i njihovom razumevanju za našu situaciju, odmah su nam uzeti brisevi za pi-si-ar test. U međuvremenu, šaljemo zahtev ambasadi Srbije u Podgorici, sa našim ličnim podacima i potvrdom smrti našeg oca, koji je ambasada prosledila nadležnim institucijama u Crnoj Gori - govori Anđelka.

Drugog julskog dana, nešto pre ponoći, stigao je mejl sa rezultatima pi-si-ar testova- svi negativni.

- Narednog dana, 3. jula prosleđujemo ih Ambasadi Srbije, da kompletira naš zahtev, i krećemo ka granici. Nakon dolaska na crnogorski granični prelaz Dobrakovo, granična policija nas informiše da prvo moramo da odemo kod sanitarnog inspektora na razgovor. Izneli smo mu našu situaciju i svrhu dolaska. Rekao nam je da ne može da nam se izda rešenje na 72 sata, u najboljem slučaju će to biti 24 časa. Pitao nas je gde će otac biti sahranjen. Kada smo mu rekle da je njegova želja da bude sahranjen u svom voljenom Zabrđu u Pivi, kazao je da, ako nam se odobri ulazak, moramo da idemo pravo u Pivu, ali svakako pre toga nam treba odobrenje od strane policije, koje on nije imao u svojoj bazi podataka. Vratile smo se kod policije. Uzeli su naše podatke, prosledili Podgorici i rekli da se za ovakve slučajeve odobrava ulazak na 72 sata i da sačekamo.

Sagovornica posebno ističe da su svi pripadnici granične policije bili profesionalni i ljubazni.

- Nakon duže od dva sata čekanja, policajac nam je prišao i rekao da nam je da nam je odobren ulazak, da on sada ide do sanitarnog inspektora da ga informiše, a onda će se konsultovati sa svojim pretpostavljenima i da će nas obavestiti kada treba da odemo ponovo do njega. Puni nade da ćemo završiti višečasovno čekanje i dobiti rešenje od sanitarnog inspektora - dobijamo hladan tuš. Sanitarni inspektor je rekao da naš zahtev nije odobren i da ne može da izda rešenje! Pitala sam ga kako je odbijen, kada nas je lično pripadnik policije obavestio da nam je ulazak dozvoljen, on je rekao da je prvo dozvoljen a onda revidiran, odnosno odbijen. Na moje pitanje ko ga je odbio, rekao je Podgorica - objašnjava Anđelka.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir