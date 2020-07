METEOROLOG OTKRIO DATUM POČETKA PAKLENE VRELINE: Stiže zahlađenje, a onda se pripremite za sledeći vikend, evo i ZAŠTO!

Toplo prepodne će se nastaviti, pa će tako u celoj Srbiji biti vruć letnji dan. Međutim već noćas ćemo osetiti pravo zahlađenje.

Đorđe Đurić, meterolog, objasnio je kakve vremenske prilike možemo da očekujemo već sutradan.

- Glavna promene očekuje se u noći između subote i nedelje. U subotu uveče do severa i zapada Bačke i zapada Srema, a u toku noći i do ostalih severnih, centralnih i zapadnih predela Srbije i preko Beograda očekuje se prodor hladnog fronta, uz naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, osetnijim padom temperature i uz skretanje vetra na jak severozapadni, pa će doći i do prodora osetno svežije vazdušne mase sa severa i severozapada. Ponegde se pri prodoru hladnog fronta očekuju i olujni udari severozapadnog vetra i izraženiji grmljavinski pljuskovi - naveo je Đurić, a potom istakako kako će temperatura pasti i do 15 stepeni.

- U nedelju u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije i u Beogradu biće svežije i za 15 stepeni, uz maksimalne temperature uglavnom oko 20 stepeni. Ponegde se očekuje i kiša, uglavnom ujutro i pre podne, dok se posle podne očekuje razvedravanje. Na jugu i istoku Srbije biće nešto toplije i uglavnom suvo, uz temperature oko 25 stepeni - ističe meteorolog.

Đorđe Đurić navodi kako će hladni front spustiti temperaturu u celoj Srbiji, ali i objašnjava do kada će njegov uticaj trajati.

- Hladni front, koji će prethodno tokom noći preći preko Srbije sa severozapada i doneti promenu vremena i drastičan pad temperature, u nedelju će biti istočnije od nas, a njegovim daljem udaljavanjem i nastupiće razvedravanje, jer će i vazdušni pritisak biti po prodoru hladnog fronta u osetnijem porastu, pa će potom i dalje biti iznad normale, uz vrednosti iznad normale.

U ponedeljak svežije, pretežno sunčano

U ponedeljak i dalje svežije, uglavnm pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost, dok će na jugu i jugoistoku biti oblačnije. Maksimalna temperatura u većini predela neće biti preko 25 stepeni.

Od utorka se očekuje sunčano i toplije, ali sa svežim jutrima, u dolinama i kotlinama sa maglom. Dakle, od utorka do vikenda biće umereno toplo i bez velikih vrućina, uz svakodnevni porast temperatura, ali one neće biti preko 30 stepeni.

Sledeći vikend još topliji

Đorđe Đirić, rekao je kako će sledeći vikend biti topliji od ovog.

- Od vikenda još toplije. To će biti uvod u tropski talas koji nas očekuje od 20. jula i koji će potrajati nešto duže i tokom kog će temperature ponegde biti preko 35 stepeni.

