DANAS ZABORAVITE NA LETNJE TEMPERATURE: Čeka nas zahlađenje, a pogledajte kakvo će vreme biti sledeće nedelje

U Srbiji će dsanas biti naoblačenje i zahlađenje, ujutro i pre podne mestimično kratkotrajna kiša, uglavnom u severnim i centralnim krajevima, a vetar će biti umeren i jak, severozapadni.

Posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima postepeno razvedravanje i slabljenje vetra.

Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 21 do 27 stepeni, što je za osam do 12 stepeni niža temperatura u odnosu na prethodni dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu naoblačenje i zahlađenje, ujutro i pre podne povremeno kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak, severozapadni.

Posle podne i uveče postepeno razvedravanje i slabljenje vetra. Najniža temperatura 16, najviša 22 stepena, niža za oko 12 stepeni u odnosu na prethodni dan.

Pretežno sunčano i toplije.

U četvrtak i petak ponegde pljusak sa grmljavinom. Temperatura malo ispod i oko prosečnih vrednosti.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir