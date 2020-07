KAD ĆE SE OTVORITI GRANICA SA CRNOM GOROM? Na pitanje koje interesuje sve, Dačić dao URNEBESAN ODGOVOR!

Odluke o otvaranju ili zatvaranju granica za naše državljane menjaju se svakoga dana, ukazao je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i naveo da građani Srbije, što se tiče zemalja u okruženju, mogu da putuju u BiH, Bugarsku i Mađarsku bez ikakvih testova, karantina i slično.

Dačić je kazao da je EU donela određene odluke, ali na nivou preporuke, te da je preporuka da se Srbija stavi na zelenu listu zemalja. "Ali, svaka zemlja individualno donosi odluku, a te odluke se menjaju iz dana u dan", kaže Dačić.

Dodaje da je Hrvatska juče najavila moguć ulazak u tu zemlju uz test ili 14 dana izolacije, da je za Severnu Makedoniju potreban test, dok smo u slučaju Slovenije na crvenoj listi i mora se poštovati izolacija od 14 dana, ali je tranzit dozvoljen. U Rumuniju se ne može, kao ni u Grčku, kaže Dačić i dodaje da je isti slučaj i sa Švajcarskom. I Holandija je zabranila, kao i Belgija, a u Nemačku možemo uz 14 dana izolacije. U Luksemburg, kao i u Veliku Britaniju građani Srbije mogu da putuju, kao i u SAD, ali u Rusiju, Kinu, Izrael, Maroko, Japan, Australiju... ne mogu.

Problem sa Grčkom Dačić navodi da smo sa Grčkom imali problema jer tamo postoji nesklad između ministarstava spoljnih poslova i zdravlja.

Kako kaže, prvo su najavili da može slobodno, pa nisu otvorili prelaz, a sada su doneli odluku da se ne može. Dodaje da su iz Grčke kazali da je bilo dosta zaraženih među našim građanima koji su turistički posetili tu zemlju. Dačić ističe da je veliko pitanje da li će se te odluke promeniti ili ne i dodaje da je interes Grčke da otvori granicu zbog turizma.

Granica sa Crnom Gorom i dalje problem Kada je u pitanju Crna Gora, naši građani i dalje ne mogu da putuju, a Dačić odgovarajući na pitanje kada i da li će se rešiti to pitanje, kaže da su svi "digli ruke od Crne Gore". "To je njima na štetu", kaže Dačić. Upitan zašto to rade, šef srpske diplomatije kaže da na taj način žele da formiraju kritičnu glasačku grupaciju za Mila Ðukanovića. "To se radi zbog politike, a da bi se srušio Milo Ðukanović potrebno je jedinstvo svih drugih", kaže Dačić.