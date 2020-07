OVA OBJAVA GRKA ZAPALILA JE DRUŠTVENE MREŽE! Evo šta je poručio Srbima

Zatvaranje granica za državljane Srbije, podjednako je teško palo i nama i Grcima, o čemu svedoče reči podrške i ohrabrenja, koje se neizmenično upućuju sa obe strane, a posebno su se izdvojile reči Dimitrosa Barbarikosa, koji je naveo da u ovim teškim trenucima, moramo da budemo jaki, staloženi i obazrivi jedni prema drugima.

Status prenosimo u celosti:

- Dragi moji Srbi.

Žao mi je što prvi put ove godine neću moći da vidim svoj omiljeni Beograd, da vidim divan zalazak sunca sa Kalemagdana, napijem se rakija i pojedem pljeskavicu srećnu pre nego što zaspim.

Ali sve će se to u nekom trenutku završiti. I da bismo to završili, moramo pokazati odgovornost, posebno prema starijim roditeljima, prijateljima i onima koji imaju zdravstvenih problema.

Znam da je svima to teško. Ali sudeći po priči, oba naša bratska naroda prošla su mnogo teža vremena. Učinićemo to opet i uskoro ćemo zajedno jesti i piti rakiju ispred mora! Hrabrost i snaga svima. Od Grka koji voli vašu zemlju do svoje domovine.

Usput ja nemam hotel, nemam veze sa turističkom industrijom. Ja samo živim da je Srbija i moja porodica tokom 90-ih smeštala bosanskog Srbina koji smatram svojom sestrom. Ljubav svima - stajalo je u njegovoj objavi koja je odmah po objavljivanju zadobila veliku pažnju i simpatiju svih onih koji imaju razumevanja za aktuelnu situaciju koja vlada na globalnom nivou.

Dimitrosovoa objava na Fejsbuk grupi "Live from Greece" zadobila je veliku pažnju kako naših državljana, tako i Grka koji se nalaze unutar ove grupe.

