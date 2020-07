EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA TEŠKA: Iz Beograda poslati dodatni respiratori za bolnice ŠIROM SRBIJE

Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je danas da je u protekla 24 sata još 6.915 ljudi testirano od čega je 279 pozitivnih na korona virus. Nažalost, preminulo je još 12 ljudi, a 154 je na respiratoru, što je najveći broj ljudi na respiratoru od početka epidemije u Srbiji.

Kako je kazala Brnabić, još jedan pokazatelj koliko je težak dan za nama jeste to što je danas širom Srbije iz Beograda poslato još 49 respiratora.

- Danas smo poslali još 49 respiratora širom Srbije, čak i u mesta u kojima nikada nisamo slali, tj. nisu bili potrebni ranije, kao npr. u Opštu bolnicu Valjevo - sedam kliničkih respiratora, OB Smederevska Palanka tri, OB Požarevac pet, Zdravstveni centar Užice još dva klinička respiratora, OB Paraćin pet, KBC Zvezdara dodatna dva, Klinički centar Vojhvodine 25 respiratora. To pokazuje koliko je ozbiljna borba i teška bolest - kazala je ona.

Kako je dodala, u poslednja četiri dana primetan je trend smanjanja novoobolelih.

- To nije razlog za optimizam kao takav, ali se nadam da to pokazuje neke rezultate mera Kriznog štaba. Zbog toga ću sutra na sednci Kriznog štaba predložiti i nošenje maske u zatvorenom prostoru na čitavoj terotoriji Republike Srbije bez obzira na to da li je u toj lokalnoj samoupravi uvedena vanredna situacija. Da li će to biti uvedeno zavisi od toga da li ću imati podršku struke - rekla je Brnabić.

Ona je još jednom zamolila sve građane da se "maksimalno uozbilje":

- Ovo je borba svakog pojedinca za celo naše društvo.

