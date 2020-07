DA LI SE NA ZIMU MOŽEMO OSLONITI NA KOLEKTIVNI IMUNITET: Dr Janković dao kratak i jasan odgovor

Na pitanje da li će visoko prokužavanje u letnjim mesecim napokon uticati da na zimu imamo blažu sliku ili nikakvu epidemiju korona virusa, jer će nas štiti kolektivni imunitet, dr Srđa Janković odgovorio je kratko - najverovatnije NE.

On je na današnjoj konferenciji za štampu kazao da bi voleo da Krizni štab stavi tačku na pitanje da li se u ovom trenu možemo osloniti na kolektivni imunitet kratkim i jasnim odgovorom "NE".

- Kod mnogih infekcija, sličnih kovidu 19, postoji takvo očekivanje. To jeste logično očekivanje da će se sa prokužavanjem graditi kolektivni imunitet i da će to uticati kasnije na stepen težine kliničkih slika u narednim talasima epidemije. Nažalost, kod ove bolest, baš zato što je to nov virus o kome i dalje saznajemo mnogo, u ovom trenu ne možemo reći u kojoj meri se na to možemo osloniti. A čim ne možemo da kažemo u kojoj meri se možemo osloniti, znači da se na to ne možemo osloniti - rekao je dr Janković.

- Prvo, stepen prokuženosti koja je pokazala prelimenarna studija, kada je reč o broju ljudi koji imaju antitela, pokazuje da smo mi i dalje u jednocifrenim procentima prokuženih, daleko od praga kolektivnog imuniteta. Drugo, čak i Švedska, koja je imala drugačiji pristup, nema ništa bolji stepen prokuženosti, a imala je veći broj smrtnih slučajeva.

Cilj je da se prenos virusa uspori, ne ubrza, istakao je on.

- Sada nam je cilj da se što manji broj ljudi zarazi u jedinici vremena. Još jedan razlog je da mi još uvek ne znamo u kojoj meri je imunitet koji ostaje nakon preležanog kovida 19 sposoban da zaštiti od nove infekcije. Očekujemo da jeste na osnovu onog što znamo o porodici tog virusa. Ali da li svakoga, koliko dugo, da li je zaštita stopostotna, to tek saznajemo.

Mere prevencije i zaštita su alfa i omega naše strategije, ponovio je i podvukao on.

