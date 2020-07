PETICA VIŠE NEĆE BITI NAJBOLJA OCENA U SRBIJI: Ministar Mladen Šarčević najavio novine u školstvu! Sve zavisi od korone

Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je danas da se razrađuje desetak modela i podmodela za nastavu od septembra, navodeći da učenje na daljinu nije dovoljno, posebno za prvake.

U toku leta razrađujemo nekolio modela, sve će zavisiti od snage pandemije, rekao je Šarčević za RTS.

Ako bude moguće da deca dolaze u manjem broju, kombinovaćemo da to bude u različitim uzrastima, grupama, različitim nedeljama, škole će planirati rad kombinovano, napomenuo je on.

Što se tiče srednjoškolaca i studenata, Šarčević je rekao da nema problema, jer ima dovoljno velikih prostora da može da se ide naizmenično, po ciklusima.

Prema njegovim rečima, problem je kod osnovaca, jer ima i zakonski član koji kaže da ne mogu deca do 12. godine da ostanu sama kod kuće.

Šarčević je rekao da se nastavljaju pripreme za snimanje od kuće kod profesora i da se septembar uveliko snima.

On je zadovoljan kako je protekao upis u srednje škole, da se prijavilo još 1.380 učenika u drugom krugu i u julu će skoro svi đaci biti upisani.

Prema njegovim rečima, samo 30 učenika je neraspoređeno, ali zato postoji avgustovski rok.

Što se tiče srednjih škola i gimnazija postoje određene novine.

"Imamo četiri novine, a to je program međunardne mature - u Desetoj gimnaziji, obuhvata treću i četvrtu godinu, u Nišu će biti u Gimnaziji Svetozar Marković, u Novom Sadu u Zmaj Jovinoj - to je vrhunski program, ocene se podižu za dva nivoa više od maksimalne petice, to su najkvalitetniji modeli obrazovanja u svetu", pojasnio je Šarčević.

(Kurir.rs/Fonet)

Kurir