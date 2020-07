KORONA KOSI GOJAZNE I KRUPNE Lekari upozoravaju: Metabolizam osoba s viškom kilograma drugačije reaguje na infekciju

Koronavirus divlja u svakom deliću Srbije, mesta u kovid bolnicama skoro da više nema, a lekari upozoravaju da su posebno ugroženi gojazni i krupni ljudi, kojih je sve više na lečenju.

Razlog za to je drugačiji tip metabolizma, koji je izmenjen njihovom osnovnom bolešću, odnosno stanjem organizma, objašnjavaju domaći stručnjaci, dok strani ukazuju da gojaznost povećava rizik od umiranja za neverovatnih 37 odsto!

Poremećaji

- Gojaznost povećava rizik od umiranja za 37 odsto. Učinite sve što je do vas i nastavite da vežbate. Gojaznost je vrlo problematična, ali je zapravo jedna od stvari na koje možemo da utičemo - upozorila je pre dva dana britanska lekarka dr Džen Haris, a preneo Dejli mejl, koji podseća da su 75 odsto hospitalizovanih pacijenata obolelih od kovida bili gojazni.

Da su krupni i gojazni u posebnom riziku od koronavirusa, ranije je upozorio i Goran Stevanović, direktor Klinike za tropske i infektivne bolesti KCS. On je objasnio da su rizične grupe, pored osoba koje imaju oštećen imunitet, i oni s poremećajima endokrinološkog sistema - dijabetičari i oni s velikom i ekstremnom gojaznošću.

- Pride na sve to, mi znamo iz iskustva da osobe koje imaju veliku masu, bez obzira na to da li su gojazne ili su krupne po svojoj konstituciji ili imaju izuzetno visoku mišićnu masu, imaju problem sa adekvatnom ventilacijom, to jest primenom veštačke ventilacije, a to je ovde jedna od mera lečenja kod najtežih formi bolesti. Tako da, između ostalog, i iz tog razloga su gojazne osobe u posebnom riziku - naveo je on tada za TV Prva.

Alarmantno upozorenje

Kako je dodao, to se najviše odnosi na metaboličke poremećaje koji su prisutni kod osoba koje su gojazne, koje imaju visoke vrednosti masnoća u krvi, poremećenu regulaciju šećera.

- Oni imaju drugačiji tip metabolizma koji je izmenjen njihovom osnovnom bolešću, odnosno stanjem organizma, i to je razlog zašto drugačije reaguju na samu infekciju - zaključio je dr Stevanović.

Na gojaznost kao faktor rizika u više navrata upozoravao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti.

- To su mi lekari rekli, imalo smo nekoliko takvih slučajeva, neki su bili praćeni čak i dijabetesom. Ne znam tačno kako su rekli, da li za svaki centimetar sala je problem, pa ne mogu pluća da pumpaju. I mlađi od 45 mogu tako da stradaju - naveo je Vučić.

Ako se uzme u obzir podatak iz Istraživanja o zdravlju stanovnika Srbije da je više od polovine stanovnika u Srbiji gojazno, onda je to alarmantno upozorenje. Otuda ima sve više smisla savet stručnjaka - izgubite kilograme pre jeseni i zime jer bi to mogla da bude preventiva u borbi protiv korone.

FAKTORI RIZIKA gojaznost

velika mišićna masa

pridružene bolesti

visoke vrednosti masnoća u krvi

poremećena regulacija šećera

DR TATJANA RADOSAVLJEVIĆ Opasne pridružene bolesti foto: Media Centar Prim. dr Tatjana Radosavljević, prenumoftiziolog, kaže da kod gojaznih osoba postoji povećan rizik od težek oblika kovida, ali ne kod svih. - Još je rano da se generalizuje ta konstatacija jer još nema zvaničnih studija koje nedvosmisleno ukazuju da je gojaznost, veća mišićna masa ili krupnija građa faktor rizika za koronavirus. Obično gojazne osobe imaju i pridružene bolesti, dijabetes, kardiovaskularne, pa u tom smislu može da se kaže da mogu da budu u riziku - ocenila je ona za Kurir.

